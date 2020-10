SEGA: Μοιράζει δωρεάν 5 παιχνίδια, ανάμεσα τους η ακυρωμένη αναβίωση του Golden Axe!

Η SEGA συνεχίζει τον εορτασμό της 60ης επετείου της μοιράζοντας εντελώς δωρεάν για όλους 5 επιπλέον παιχνίδια, μετά το Sonic The Hedgehog 2 που είναι διαθέσιμο δωρεάν από το περασμένο Σάββατο. Αυτή τη φορά το παράθυρο για να τα αποκτήσουμε είναι πολύ πιο περιορισμένο γι’ αυτό φροντίστε να κινηθείτε γρήγορα!

Στην πεντάδα των δωρεάν παιχνιδιών της SEGA βρίσκουμε τα Armor of Heroes (διαθέσιμο από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2020), το Endless Zone (16-19 Οκτωβρίου), Streets of Kamurocho (17-19 Οκτωβρίου), Golden Axed (18-19 Οκτωβρίου) και το Nights into Dreams (διαθέσιμο έως τις 13 Δεκεμβρίου 2020) για όσους συνδέσουν τον λογαριασμό Steam στην ιστοσελίδα της εταιρείας (από εδώ).

Το Armor of Heroes είναι ένα κλασικό top-down παιχνίδι για μάχες PvP έως τεσσάρων παικτών με τανκς, το Endless Zone είναι ένα shoot ‘em up που αποτελεί φόρο τιμής στο Fantasy Zone, το Streets of Kamurocho μια μίξη του Streets of Rage με τη σειρά Yakuza (!), ενώ το Golden Axed είναι το ακυρωμένο project της εταιρείας για την αναβίωση του θρυλικού arcade!

Κρατήστε τις ημερομηνίες και βάλτε υπενθύμιση αν θέλετε να τα αποκτήσετε, καθώς μετά το πέρας της 19ης Οκτωβρίου 2020 θα αποσυρθούν όλα!