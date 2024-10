Secret Wars με επιστροφή του… Thanos; Τι λέει ο πρωταγωνιστής Josh Brolin

Αν το Multiverse Saga της Marvel δίδαξε στο κοινό ένα πράγμα, κάθε χαρακτήρας μπορεί να επιστρέψει, ακόμα και οι νεκροί. Με αυτό κατά νου, θα μπορούσε ο Thanos να επιστρέψει ποτέ για να προκαλέσει ξανά τον όλεθρο στο MCU;

Σε συνέντευξή του στο Collider στο πλαίσιο της New York Comic Con, ο Josh Brolin μίλησε για την επιστροφή του στο ρόλο του Thanos σε μελλοντικές ταινίες του MCU, ειδικά στο Avengers: Secret Wars. Με τους αδελφούς Russo να σκηνοθετούν, ο Brolin θα επέστρεφε αν η ιστορία φαινόταν σωστή και έβγαζε νόημα. Ο Brolin το συνέκρινε με τον χαρακτήρα του στο Sicario, ο οποίος επέστρεψε για το sequel, Sicario: Day of the Soldado.

Δεν αστειεύομαι. Υπάρχει ένα πράγμα με το να παίζεις τον Thanos. Είναι σαν να λες «Ω, θα φέρουν πίσω τον Θάνο». Είναι σαν το Sicario- πρέπει να είναι σωστό. Είναι σαν να μιλάμε με τον Ryan Reynolds για την Taylor Swift, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για το Deadpool 4. Αλλά πηγαίνουμε μπρος-πίσω. Και πάλι, είναι αυτό που ταιριάζει στο μυαλό του, αυτό που ταιριάζει στο μυαλό μου. Ο Thanos πρέπει να ταιριάζει αν πρόκειται να τον επαναφέρεις. Θα έκανα οτιδήποτε ήθελαν οι Ρούσσος να κάνω.

Αν και ο Thanos θα μπορούσε να επιστρέψει για το Avengers: Doomsday, η επιστροφή του Mad Titan στο Avengers: Secret Wars έχει περισσότερο νόημα. Ο Thanos παίζει σημαντικό ρόλο στους Secret Wars, την ιστορία της Marvel Comics του 2015. Αφού ο Doctor Doom καταλαμβάνει τον έλεγχο του Battleworld, ο Thanos τον προκαλεί για τον έλεγχο του πλανήτη.

Το Αvengers: Doomsday αναμένεται στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026, ενώ το Avengers: Secret Wars φτάνει ένα χρόνο αργότερα, στις 7 Μαΐου 2027.

