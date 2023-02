Σαουδική Αραβία: Ο Ρονάλντο ποζάρει με παραδοσιακή ενδυμασία και σπαθί

Σαουδάραβας ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Η χώρα στην οποία έχει μετακομίσει ο Πορτογάλος σταρ γιορτάζει την επέτειο της ίδρυσής της και η Αλ Νασρ δημοσίευσε βίντεο με ποδοσφαιριστές της να φορούν παραδοσιακές ενδυμασίες.

Φυσικά, ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει 5 γκολ και 2 ασίστ στις 5 εμφανίσεις του στη Σαουδική Αραβία, έκλεψε την παράσταση!

,

Happy Saudi #FoundingDay Everyone 🇸🇦💚

That’s how we celebrate this special day at @AlNassrFC 🤩

pic.twitter.com/3XmXPJtcar

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 22, 2023