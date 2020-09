Samsung: Παρουσιάζει ό,τι νεότερο έχει να επιδείξει σε κινητά τηλέφωνα, wearables, τηλεοράσεις, συσκευές ήχου και οικιακής χρήσης

Η Samsung παρουσίασε σήμερα ό,τι νεότερο έχει να επιδείξει σε κινητά τηλέφωνα, wearables, τηλεοράσεις, συσκευές ήχου και οικιακής χρήσης, μέσα από την εικονική εμπειρία «Life Unstoppable», αποσκοπώντας στο να δείξει πώς η νέα σειρά του 2020 θα βελτιώσει τον σύγχρονο συνδεδεμένο τρόπο ζωής.

Ο εικονικός κόσμος του «Life Unstoppable» σηματοδοτεί μια νέα εποχή καινοτομίας και είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η Samsung συνεχίζει να διευρύνει τα όρια σχετικά με το τί μπορεί να κάνει η τεχνολογία. Στον πρωτοπόρο και συναρπαστικό αυτό εικονικό κόσμο, οι ανθρωποκεντρικές καινοτομίες της Samsung αναδείχθηκαν μέσω μιας νέας εμπειρίας που μοιάζει με παιχνίδι.

Φέτος, η σχέση των καταναλωτών με την τεχνολογία έχει γίνει ακόμη πιο ουσιαστική, καθώς η σύνδεση με τον «έξω κόσμο» έχει καταστεί πιο σημαντική. Η τεχνολογία της Samsung αψηφά τα όρια, φέρνοντας κοντά όλα τα στοιχεία της καθημερινής ζωής, της εργασίας και της διασκέδασης, με προϊόντα που συνδέονται απρόσκοπτα μεταξύ τους συντελώντας στην πιο έξυπνη εμπειρία.

Σήμερα, η Samsung παρουσίασε τα τελευταία προϊόντα της, μεταξύ των οποίων:

Σε παγκόσμια πρώτη παρουσίαση, την πιο πρόσφατη σειρά lifestyle προϊόντων της, The Premiere –έξυπνοι προβολείς που προάγουν την οικιακή ψυχαγωγία στο επόμενο επίπεδο.

Το Odyssey G55 , καθώς οι οθόνες της Samsung συνεχίζουν να πρωτοπορούν στην εμπειρία gaming.

, καθώς οι οθόνες της Samsung συνεχίζουν να πρωτοπορούν στην εμπειρία gaming. Ολοκαίνουριες προσθήκες στο διευρυμένο portfolio της σειράς Galaxy με τα Tab A7 , Galaxy Fit2 , A42 5G και Galaxy Z Fold2.

, , και Το Wireless Charging Trio , που θα βοηθά τους χρήστες να ανταποκρίνονται στους απαιτητικούς τρόπους ζωής τους.

, που θα βοηθά τους χρήστες να ανταποκρίνονται στους απαιτητικούς τρόπους ζωής τους. Το RB7300T Classic Refrigerator με την τεχνολογία SpaceMax και τη σειρά εξατομικευμένων Bespoke ψυγείων , που λανσάρονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

με την τεχνολογία SpaceMax και τη σειρά εξατομικευμένων , που λανσάρονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Το WW9800T Washing Machine και το DV8000T Tumble Dryer, και τα δυο με έξυπνες λύσεις εκμάθησης και με δυνατότητες αυτόματης σύνδεσης.

Αναβάθμιση της εμπειρίας ψυχαγωγίας, τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι

Πλέον, οι καταναλωτές περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στο σπίτι και μπροστά στην τηλεόραση, που πια έχει γίνει κομβικό σημείο συγκέντρωσης και επαφής με τις εξελίξεις στον κόσμο και το αγαπημένο τους περιεχόμενο, καθιστώντας τη ζήτηση για την καλύτερη δυνατή τηλεοπτική εμπειρία μεγαλύτερη από ποτέ.

Η Samsung ανακοίνωσε τη νέα σειρά έξυπνων προβολέων της, The Premiere, που προσφέρει μια κινηματογραφική εμπειρία μεγάλης οθόνης στην άνεση του σπιτιού. Κυκλοφορεί σε μοντέλα 120 και 130 ιντσών, που εξοικονομούν χώρο στο σπίτι, ενώ μπορούν να κάνουν προβολές οπουδήποτε – το μόνο που απαιτείται είναι ένας τοίχος. Με έναν απλό μινιμαλιστικό σχεδιασμό που εναρμονίζεται σε κάθε χώρο διαβίωσης, οι προβολείς της σειράς Τhe Premiere διαθέτουν ολοκληρωμένο ηχητικό σύστημα με ανεξάρτητες μονάδες χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων, αποδίδουν ήχο surround βάσει της τοπολογίας Acoustic Beam και χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία τριπλού λέιζερ για κορυφαία ποιότητα εικόνας 4K. Ο προβολέας Premiere LSP9T είναι ο πρώτος πιστοποιημένος προβολέας HDR10+ στον κόσμο, προσφέροντας επαναστατικό χρώμα και αντίθεση που προσδίδει τα απαραίτητα δυναμικά για πιο ακριβείς λεπτομέρειες στην εικόνα κατά τη μετάβαση από φωτεινές σε σκοτεινές σκηνές. Φέτος, θα είναι διαθέσιμος σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία και Σκανδιναβικές Χώρες.

Αυτή τη χρονιά, έγιναν επίσης περισσότερο δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν μια απρόσκοπτη εμπειρία μεταξύ των δύο. Η Samsung παρουσίασε τη μετάβασή της στην τεχνολογία ψυχαγωγίας εξωτερικού χώρου. Η The Terrace είναι η πρώτη οθόνη της Samsung που έχει κατασκευαστεί για προβολή σε εξωτερικούς χώρους. Η The Terrace και το Terrace Soundbar έχουν αξιολόγηση IP55 που τα προστατεύει από εξωτερικές συνθήκες όπως η βροχή, η υγρασία, η σκόνη και τα έντομα. Το Terrace Soundbar διαθέτει λειτουργία Adaptive Sound, που αναλύει αυτό που παρακολουθεί ο χρήστης και προσφέρει την αντίστοιχη ποιότητα ήχου. Είναι ο τέλειος σύντροφος για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. Η The Terrace διαθέτει, επίσης, τεχνολογία κατά της αντανάκλασης για την εξάλειψη της λάμψης και ο μέσος όρος των 2.000 nits φωτεινότητας της οθόνης και η ποιότητα εικόνας QLED 4K αποδίδει τέλεια σε οποιαδήποτε ρύθμιση. Η The Terrace θα διατεθεί πρώτα στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία σε μοντέλα 55, 65 και 75 ιντσών.

Η σειρά τηλεοράσεων της Samsung βασίζεται σε μια φιλοσοφία τολμηρού σχεδιασμού και καινοτομίας, προσφέροντας μια τηλεόραση για όλους, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης στον κόσμο φιλικής προς κινητά τηλεόρασης, της The Sero. Βελτιστοποιημένη για εύκολη προβολή περιεχομένου στην οθόνη της, η The Sero αντικατοπτρίζει άμεσα την οθόνη του τηλεφώνου, ενώ παράλληλα την αναβαθμίζει σε ποιότητα εικόνας QLED.

Καθώς η ανάγκη για υψηλή ποιότητα εικόνας και πλούσιο περιεχόμενο αυξάνεται διαρκώς, η επένδυση σε μεγαλύτερες και πιο ποιοτικές τηλεοράσεις, όπως οι 8Κ, είναι μονόδρομος. Η πρωτοποριακή τεχνολογία 8Κ είναι κάτι που διαφοροποιεί τη Samsung. Η ναυαρχίδα Q950 είναι μια επαναστατική τηλεόραση με ελαχιστοποιημένο πάχος πλαισίου, καθώς η infinity οθόνη έχει αναλογία οθόνης προς συσκευή 99% και εκπληκτικά λεπτό πάχος μόλις 15 χιλιοστά. Σε ανάλογα επίπεδα με την εικόνα, κινείται και ο ήχος, με τις νέες ηχομπάρες της Samsung. Οι Q950T και Q900T, πέρα των άλλων, διαθέτουν την τεχνολογία Q-Symphony που συνδυαστικά με τον ήχο των QLED TV προσφέρουν πρωτόγνωρο τρισδιάστατο ήχο, για μία καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία.

Μια καθηλωτική εμπειρία gaming που ζωντανεύει τη δράση

Το Gaming είναι μια βιομηχανία που συνεχίζει να εξελίσσεται, έχοντας αφήσει προ πολλού πίσω της το ατομικό, μοναχικό παιχνίδι ή τα παιχνίδια ρόλων δράσης. Πλέον, τα παιχνίδια έχουν γίνει ένας τρόπος σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων και διαμοιρασμού νέων εμπειριών. Φέτος, αρκετές πλατφόρμες gaming φιλοξένησαν εκδηλώσεις μόδας, μουσικά φεστιβάλ και ακόμα και την εμπειρία του Life Unstoppable της Samsung.

Η Samsung προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία gaming, είτε πρόκειται για ικανοποίηση αναγκών εν κινήσει μέσω του Galaxy portfolio, όπως με το νέο Note20, είτε στο σπίτι με τις τηλεοράσεις QLED και τις οθόνες Odyssey. Οι νέες εμβληματικές οθόνες Odyssey, οι G9 και G7, διαθέτουν την παγκοσμίως πρώτη κυρτότητα οθόνης 1.000 χιλιοστών, χρόνο απόκρισης ενός χιλιοστού και ρυθμό ανανέωσης 240Hz, βυθίζοντας τους καταναλωτές στην καρδιά του παιχνιδιού. Η οθόνη HDR10+ QLED ζωντανεύει το παιχνίδι, προσδίδοντάς του αντίστοιχη ποιότητα, με βελτιστοποιημένη φωτεινότητα και αντίθεση. Το ολοκαίνουργιο Odyssey G5, διαθέσιμο για αγορά τώρα σε επιλεγμένες χώρες, συμπληρώνει τα υπάρχοντα μοντέλα-ναυαρχίδες της σειράς Odyssey. Το G5 περιέχει όλη την τεχνολογία που περιμένει κάποιος από μια οθόνη gaming της Samsung, επιπλέον της τεχνολογίας Flicker-Free που μειώνει την κόπωση των ματιών, ώστε οι παίκτες να μπορούν να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο για περισσότερο.

Από τον επόμενο μήνα, η Samsung θα φέρει κοντά τους παίκτες για άλλη μια φορά με το Samsung Odyssey League, ένα πρωτοποριακό διαγωνισμό Esports, ο οποίος θα κατακτήσει γρήγορα την ευρωπαϊκή gaming κοινότητα.

Προηγμένη συνδεδεμένη κινητή καινοτομία που χτίζει στην κληρονομιά της Samsung για τολμηρή, ευφυή τεχνολογία

Αυτήν τη χρονιά, οι καταναλωτές βασίστηκαν στην κινητή τεχνολογία όσο ποτέ άλλοτε. Οι κινητές συσκευές διευκόλυναν τα πάντα, από την διατήρηση της επαφής με αγαπημένα πρόσωπα και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του σχολείου ή της εργασίας, μέχρι και την επίτευξη των στόχων παιχνιδιού ή ευεξίας. Οι συνδεδεμένες εμπειρίες βρίσκονται στην καρδιά της Samsung και το απρόσκοπτα συνδεδεμένο Οικοσύστημα Galaxy συνεργάζεται άψογα για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία την κάθε στιγμή.

Με τους καταναλωτές να εργάζονται, να ζουν και να ψυχαγωγούνται στον ίδιο χώρο, η ανάγκη για μια μόνο συσκευή που να ανταποκρίνεται στην κάθε ανάγκη είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια των tablets της Samsung, το Galaxy Tab A7, προσφέρει την απόλυτη λύση. Η οθόνη των 10,4 ιντσών, πλαισιωμένη συμμετρικά με premium μεταλλικό φινίρισμα, διαθέτει έναν κομψό και ισορροπημένο σχεδιασμό. Με 80% αναλογία οθόνης προς σώμα συσκευής, ηχεία Quad Dolby Atmos και μπαταρία μεγάλης διάρκειας, το Tab A7 είναι η απόλυτη φορητή εμπειρία ψυχαγωγίας εικόνας και ήχου. Ακόμη, αποτελεί την ιδανική συσκευή για παιδιά, με μια ολοκαίνουργια εφαρμογή Samsung Kids που προσφέρει μια ποικιλία από εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Φέτος, επίσης, τα σπίτια λειτούργησαν και ως χώροι γυμναστικής και η ζήτηση των wearable συσκευών fitness αυξήθηκε1, καθώς οι καταναλωτές αναζήτησαν τρόπους να διατηρήσουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την αυξημένη ζήτηση, η Samsung ανακοίνωσε σήμερα μια νέα συσκευή wearable, το Galaxy Fit2. Το Galaxy Fit2 είναι ο ιδανικός σύμμαχος fitness, με λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό, μπαταρία μεγάλης διάρκειας και προηγμένες λειτουργίες καταμέτρησης.

Ανιχνεύει αυτόματα και καταμετρά μέχρι και πέντε διαφορετικούς τύπους δραστηριότητας, παρέχοντας δεδομένα φυσικών επιδόσεων, όπως θερμίδες που έχουν καταναλωθεί, καρδιακούς παλμούς, απόσταση και άλλα. Ακόμη, παρακολουθεί τα μοτίβα ύπνου, παρέχοντας καθημερινή ανάλυση και το μοναδικό Sleep Score. Οι σχεδιαστικές εγκοπές βοηθούν στη μείωση της εφίδρωσης και η 3D γυάλινη οθόνη διαθέτει 70 διαφορετικές επιλογές πρόσοψης, για την επιλογή αυτής που ταιριάζει σε κάθε στιλ. Επιπλέον, λειτουργεί για μέχρι και 15 ημέρες χωρίς την ανάγκη επαναφόρτισης2, ώστε ο χρήστης να εστιάζει την προσοχή του στους στόχους ευεξίας, χωρίς να ανησυχεί για χαμηλή μπαταρία.

Το Galaxy 5G έχει μεταμορφώσει την συνδεδεμένη εμπειρία και η Samsung, με μια ευρεία γκάμα συσκευών συμβατών με 5G και καθετοποιημένη υποστήριξη, βρίσκεται σε μοναδική θέση να υλοποιήσει τις πλήρεις δυνατότητες του 5G. Η Samsung ανακοίνωσε πως μια νέα κινητή συσκευή συμβατή με 5G θα συμπληρώσει το line up της σειράς Galaxy A αργότερα μέσα σε αυτή τη χρονιά, η Galaxy A42 5G. Εξοπλισμένη με όλα τα χαρακτηριστικά που αναμένονται από μια συσκευή της σειράς Α, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού, σύγχρονου σχεδιασμού και μιας νέας τετραπλής κάμερας, το A42 5G επιδεικνύει μια οθόνη Super AMOLED 6,6 ιντσών και συνδέει το χρήστη αυτόματα με εντυπωσιακά υψηλές ταχύτητες λήψης και αναπαραγωγής αρχείων. Πρόκειται για μια συσκευή που ανταποκρίνεται στους καθημερινούς ρυθμούς, βοηθώντας την αποτύπωση και την απόδοση της κάθε στιγμής.

Την προηγούμενη χρονιά, η Samsung ανέτρεψε τα δεδομένα της βιομηχανίας με ένα επαναστατικό αναδιπλούμενο smartphone. Η Samsung συνεχίζει να ωθεί τη βιομηχανία στο μέλλον με την καινοτόμα κατηγορία των αναδιπλούμενων κινητών συσκευών παρουσιάζοντας τη νέα γενιά της αναδιπλούμενης σειράς Galaxy Z – το Galaxy Z Fold2.

Αυτή η πιο πρόσφατη καινοτομία στην τεχνολογία των αναδιπλούμενων κινητών συσκευών, διαθέσιμη από 1 Σεπτεμβρίου για προ-παραγγελία, χτίζει πάνω στην κληρονομιά καινοτομίας της Samsung – συνδυάζοντας εντυπωσιακό σχεδιασμό με επαναστατικά βελτιωμένη κατασκευή. Διατίθεται σε δύο χρώματα – το Mystic Black and Mystic Bronze – και χάρη στην ασυναγώνιστη τεχνολογία μεντεσέ, μεταβαίνει εύκολα από την εξωτερική οθόνη 6,2 ιντσών από άκρη σε άκρη, σε μια καθηλωτική κύρια οθόνη 7,6 ιντσών 2Χ όταν αναδιπλώνεται.

Με την τεχνολογία να αξιοποιείται τώρα περισσότερο από ποτέ, η Samsung αναγνώρισε ακόμη μια ανάγκη για μια νέα βάση φόρτισης με δυνατότητα φόρτισης περισσότερων συσκευών ταυτόχρονα. Η Wireless Charger Trio είναι η ολοκαίνουργια ασύρματη λύση σχεδιασμένη για να φορτίζει συμβατές συσκευές ταυτόχρονα, προσφέροντας καθημερινή άνεση και ευκολία.

Οικιακές συσκευές που βοηθούν τους καταναλωτές να εξατομικεύσουν τον τρόπο ζωής τους και να υιοθετήσουν ένα βιώσιμο μοντέλο ζωής

Η Samsung διευρύνει τις προτάσεις της για ευέλικτες οικιακές συσκευές με τον ψυγειοκαταψύκτη Bespoke. Διαθέσιμος στην Ευρώπη από τον Οκτώβριο, ο ψυγειοκαταψύκτης με το αρθρωτό περίβλημα μπορεί να προσαρμοστεί με διάφορους τρόπους και με χρώματα και υλικά, που ανανεώνονται εύκολα. Οι πιθανοί συνδυασμοί είναι ατέλειωτοι με τον Bespoke, καθώς προσφέρει στους καταναλωτές πλήρη ευελιξία στη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων για τις κουζίνες σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Η Samsung δίνει, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στο σπίτι. Οι τελευταίες τάσεις δείχνουν πως οι καταναλωτές επισκέπτονται το supermarket λιγότερο αλλά αγοράζουν περισσότερα σε κάθε επίσκεψη. Η Samsung εντόπισε μια ανάγκη για ψυγειοκαταψύκτες με μεγαλύτερο χώρο για φρούτα και λαχανικά, ώστε να διατηρούνται φρέσκα για ακόμη περισσότερο. Ο RB7300T Classic Refrigerator προσφέρει επαναστατική δυνατότητα χωρητικότητας χάρη στη μοναδική τεχνολογία της Samsung SpaceMax, η οποία επιτρέπει αποθήκευση μέχρι και 385 λίτρα και τρεις διαφορετικές επιλογές επιπέδων, για να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων και λαχανικών. Η ενεργειακή του απόδοση βοηθάει, επίσης, τους καταναλωτές να διατηρούν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής. Βελτιστοποιημένος για εξοικονόμηση, ο Digital Inverter Compressor προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητά του ανάλογα με το περιεχόμενο του ψυγείου, χρησιμοποιώντας μέχρι και 50% λιγότερη ισχύ.

Ακόμη, η Samsung καλωσόρισε μια νέα εποχή έξυπνου, ενεργειακά βιώσιμου καθαρισμού ρούχων με το νέο Πλυντήριο Ρούχων WW9800T και το νέο στεγνωτήριο ρούχων DV8000T Tumble Dryer. Το πλυντήριο ρούχων με τεχνολογία AI έρχεται με ένα διαισθητικό πίνακα ελέγχου ο οποίος μαθαίνει αυτόματα τις προτιμώμενες ρυθμίσεις και κύκλους πλύσης. Ακόμη, η τεχνολογία EcoBubble της Samsung μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα του μαλακτικού, αναμιγνύοντάς το με αέρα και νερό για να το μετατρέψει σε απαλές φυσαλίδες. Με την εμβληματική τεχνολογία QuickDrive, η νέα σειρά συσκευών μειώνει τον χρόνο πλύσης έως και 50% και την κατανάλωση ενέργειας έως και 20%.

Ο συνδυασμός του AI Πλυντηρίου Ρούχων με το νέο στεγνωτήριο της Samsung, το AI Tumble Dryer, αποτελεί μια ολοκληρωμένη εξατομικευμένη εμπειρία καθαρισμού ρούχων. Οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της λειτουργίας Auto Cycle Link , η οποία αυτόματα ρυθμίζει το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος για το φορτίο ρούχων που έχει μόλις πλυθεί. Το νέο στεγνωτήριο διαθέτει επίσης τεχνολογία Heat Pump ενεργειακής κλάσης Α+++, η οποία είναι η πιο προηγμένη της Samsung μέχρι στιγμής.