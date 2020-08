Samsung Galaxy Watch3 και Galaxy Buds Live διαθέσιμα στην Ελλάδα

Χρόνος αναπαραγωγής

6 ώρες / σύνολο 21 ώρες (ANC ή Bixby Voice Wake-up ON) 5.5 ώρες / σύνολο 20 ώρες (ANC και Bixby Voice Wake-up ON) 8 ώρες / σύνολο 29 ώρες (ANC και Bixby Voice Wake-up OFF)