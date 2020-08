Russell Kirsch: Απεβίωσε ο πατέρας του pixel σε ηλικία 91 ετών

Εν μέσω των φετινών “διακοπών” του λαού πέρασε μάλλον στα ψιλά η είδηση του θανάτου του κ. Russell Kirsch σε ηλικία 91 ετών. Ο Kirsch θεωρείται ο εφευρέτης του pixel και ο πρώτος που κατάφερε να δημιουργήσει ψηφιακή φωτογραφία το μακρινό 1957.

Ο Russell Kirsch εργαζόταν στο National Bureau of Standards των ΗΠΑ τη δεκαετία του ’50, αλλά και στον πρώτο υπολογιστή με δυνατότητα επαναπρογραμματισμού (SEAC – Standards Eastern Automatic Computer) που κατασκευάστηκε το 1950. Το επίτευγμα της πρώτης ψηφιακής φωτογραφίας έγινε το 1957, όταν πειραματιζόταν με την ομάδα του με τη βοήθεια ενός drum scanner. Το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα ανάλυσης 176 x 176 και μάλιστα η ονομασία που είχαν επιλέξει αρχικά ήταν “pel” αντί για το “pixel” που επικράτησε και χρησιμοποιείται ως όρος μέχρι σήμερα.

Η έρευνα στην οποία συμμετείχαν και οι Leonard Cahn, Chuck Ray και Genevieve Urban δημοσιεύθηκε το 1957 στο επιστημονικό περιοδικό Institute of Radio Engineers με τίτλο “Experiments in Processing Pictorial Information with a Digital Computer” και μπορείτε να τη βρείτε online στο Computer History Museum. Περιλαμβάνει και άλλα παραδείγματα σκαναρισμένων φωτογραφιών που θεωρούνται ως τα πρώτα δείγματα ψηφιακών εικόνων, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα τους εκείνη την εποχή ήταν η αποθήκευση τους.

Η πρώτη ψηφιακή φωτογραφία που βλέπετε παραπάνω απεικονίζει τον μόλις 3 μηνών γιο του Kirsch και συμπεριλήφθηκε στις 100 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο στο αφιέρωμα του περιοδικού Life το 2003. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Kirsch είχε δηλώσει σε συνέντευξη του το 2007 στην εφημερίδα The Oregonian ότι αν δεν ήταν αυτός, δεν θα γινόταν ο Bill Gates αυτός που είναι σήμερα.

