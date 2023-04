Ρωσία: Νέες κατηγορίες κατά του Ναβάλνι – Προβοκάτσια καταγγέλλει η εκπρόσωπός του

Ο ρώσος αντιφρονών Αλεξέι Ναβάλνι αντιμετωπίζει νέα ποινική δίωξη έπειτα από φιλονικία στην φυλακή, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του καταγγέλλοντας «προβοκάτσια» των σωφρονιστικών αρχών.

«Μία νέα κατηγορία απευθύνθηκε κατά του Αλεξέι Ναβάλνι», δήλωσε η Κίρα Γιαρμίς στο Twitter εξηγώντας ότι ο ρώσος αντιφρονών, που εκτίει ποινή εννέα ετών στην φυλακή, απειλείται με πέντε επιπλέον χρόνια φυλάκισης «για αποδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του σωφρονιστικού ιδρύματος».

1/6 A new criminal case was opened against Alexey @navalny while he’s in prison as a result of the very “provocation” his lawyer wrote about a week ago. All the details are in this thread. Please share it.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 18, 2023