Rocky Vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut, η επίσημη ονομασία του «νέου» Rocky 4

Ο Sylvester Stallone ανακοίνωσε ότι η επανέκδοση της ταινίας Rocky 4 μετονομάστηκε και θα κυκλοφορήσει ως Rocky Vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut. O ηθοποιός γνωστοποίησε την αλλαγή του τίτλου της ταινίας με μία ανάρτηση του στη δημοφιλή πλατφόρμα του Instagram, χαρίζοντας στους λάτρεις των ταινιών ακόμη μία μοναδική πληροφορία.

Η νέα ταινία Rocky Vs. Drago -The Ultimate Director’s Cut θα συνοδεύεται από ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάζει όλη την προσπάθεια παραγωγής της ταινίας. Το ντοκιμαντέρ θα φέρει τον τίτλο «Keep Punching: The Present Meets the Past».

Ο αστέρας του Hollywood, δημοσιεύοντας το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ, δήλωσε ότι η επιβολή των διαδοχικών lockdowns της πανδημίας λειτούργησε αφυπνιστικά για τον ίδιο, εξού και αποφάσισε να προβεί στο remake της δημοφιλούς ταινίας με «ευαισθησία, σοφία και αυτοπεποίθηση».

Επί του παρόντος, δεν έχει κυκλοφορήσει η ημερομηνία της πρεμιέρας του Rocky Vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut, παρόλο που το project είχε ανακοινωθεί πέρυσι τον Αύγουστο, προκειμένου να συνδυαστεί με την 35η επέτειο της αρχικής ταινίας.

