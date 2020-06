Ratchet & Clank: Rift Apart, το νέο επεισόδιο μοιάζει με benchmark για τις επιδόσεις του PS5

Εκτός από το Spider-Man: Miles Morales, η Insomniac Games καταπιάνεται και με την ανάπτυξη του νέου Ratchet & Clank: Rift Apart που θα αποτελέσει sequel για τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς μετά από πολλά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν κυκλοφόρησε νέο παιχνίδι Ratchet & Clank για το PlayStation 4, καθώς το Into the Nexus λανσαρίστηκε για το PS3 το 2013.

Στο θέμα μας τώρα, το Ratchet & Clank: Rift Apart μας φάνηκε σαν benchmark για τις δυνατότητες του PlayStation 5 σε ταχύτητα, απόδοση και γραφικά. Η υπόθεση βρίσκει τους δύο ήρωες σε μια περίεργη κατάσταση, διότι μεταπηδούν από τη μία διάσταση στην άλλη μέσα από αυτά τα ρήγματα (rifts), με αποτέλεσμα να μεταφέρονται άμεσα από φουτουριστικές πόλεις σε εξωγήινες ζούγκλες. Σε κάποια φάση διακρίνεται και μια νέα ηρωίδα από τη φυλή του Ratchet, ενώ είναι εμφανές πως έχει γίνει αρκετή δουλειά και στα διαθέσιμα όπλα. Άλλωστε, η Insomniac Games επιβεβαίωσε πως θα εκμεταλλευτεί το σύστημα απτικής ανάδρασης του τηλεχειριστηρίου DualSense για μια ανεπανάληπτη εμπειρία ανάλογα με το όπλο που θα έχεις στα χέρια σου.

Δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας και περιμένουμε περισσότερα από το Ratchet & Clank: Rift Apart σε κάποιο από τα State of Play των επόμενων εβδομάδων.