Πυρ ομαδόν στον Μασκ από ομάδες δικαιωμάτων για τον λογαριασμό του Τραμπ

Επικεφαλής οργανώσεων πολιτικών δικαιωμάτων καταδίκασαν την απόφαση του ιδιοκτήτη του Twitter Έλον Μασκ να άρει την απαγόρευση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την πλατφόρμα, κατηγορώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla και της SpaceX ότι αθέτησε τις δεσμεύσεις που τους είχε δώσει μόλις εβδομάδες νωρίτερα όταν ανέλαβε για πρώτη φορά την πλατφόρμα.

«Στη σφαίρα Twitter του Έλον Μασκ, μπορείτε να υποκινήσετε μια εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, η οποία οδήγησε στον θάνατο πολλών ανθρώπων, και να εξακολουθείτε να επιτρέπεται να εκτοξεύετε ρητορική μίσους και βίαιες συνωμοσίες στην πλατφόρμα του», δήλωσε ο πρόεδρος της NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), Ντέρικ Τζόνσον. «Οποιοσδήποτε διαφημιστής εξακολουθεί να χρηματοδοτεί το Twitter θα πρέπει να σταματήσει αμέσως κάθε διαφήμιση. Εάν ο Έλον Μασκ συνεχίσει να τρέχει το Twitter έτσι, χρησιμοποιώντας δημοσκοπήσεις για τα σκουπίδια που δεν αντιπροσωπεύουν τον αμερικανικό λαό και τις ανάγκες της δημοκρατίας μας, ο Θεός να μας βοηθήσει όλους».

«Μέχρι ο Μασκ να γίνει αξιόπιστος την επιβολή των προηγούμενων κοινοτικών προτύπων του Twitter, η πλατφόρμα δεν είναι ασφαλής για τους χρήστες ή τους διαφημιστές», ανέφερε σε δήλωση ο συνασπισμός #StopToxicTwitter με επικεφαλής την Accountable Tech, Free Press και Media Matters for America. «Για όσους εξακολουθούν να διαφημίζονται στο Twitter αυτή τη στιγμή: να ξέρετε ότι συμβάλλετε άμεσα στον αποδεκατισμό του Twitter από έναν ακανόνιστο δισεκατομμυριούχο και στην ταχεία μετατροπή του σε απόλυτο χάος».

«Σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες ο Μασκ αθέτησε κάθε υπόσχεσή του σε ηγέτες και διαφημιστές για τα πολιτικά δικαιώματα», δήλωσε η συν-CEO του Free Press, Τζέσικα Γκονζάλες. «Ο Μασκ είτε άλλαξε γνώμη είτε είπε ψέματα σε ηγέτες πολιτικών δικαιωμάτων και διαφημιστές. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Μασκ έχει αποδείξει ότι δεν είναι άνθρωπος του λόγου του».

Μετά από μία δημοσκόπηση 24 ωρών, στην οποία συμμετείχαν 15 εκατομμύρια χρήστες του Twitter, ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, Έλον Μασκ, αποφάσισε να επανενεργοποιήσει τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε ανασταλεί από τον Ιανουάριο του 2021, με τους υπευθύνους του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να αποφασίζουν ότι θα πρέπει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να απομακρυνθεί οριστικά από το Twitter για τον ρόλο που είχαν διαδραματίσει οι αναρτήσεις του στην αιματηρή εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο.

«O κόσμος μίλησε» έγραψε ο Έλον Μασκ, ανακοινώνοντας την απόφασή του.,

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο έντονης αναταραχής και ερωτημάτων για το μέλλον του Twitter, μετά την αποπομπή όλων των κορυφαίων στελεχών, αλλά και τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων στις οποίες προχώρησε ο Μασκ.

