PUBG και Street Fighter V δωρεάν το Σεπτέμβριο στο PS Plus!

Στη συνέχεια των πολύ δυνατών δώρων για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus το μήνα Αύγουστο, καθώς το Fall Guys έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σε downloads και το Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered είναι…Call of Duty, η Sony μας προετοιμάζει για έναν εξίσου δυνατό Σεπτέμβριο.

Η εταιρεία αποκάλυψε ότι τα δωρεάν παιχνίδια του επόμενου μήνα είναι τα PUBG και Street Fighter V, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 για να τα προσθέσουμε δωρεάν στη βιβλιοθήκη μας, αρκεί φυσικά να είμαστε ενεργοί συνδρομητές στο PS Plus. Η καταληκτική ημερομηνία για να τα αποκτήσουμε δωρεάν είναι η 5η Οκτωβρίου 2020.