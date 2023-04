Πρώτη γυναίκα στα ηνία της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών ασφαλείας GCHQ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η μέχρι τώρα αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της βρετανικής υπηρεσίας ασφαλείας MI5 Αν Κιστ-Μπάτλερ επελέγη ως η νέα Διευθύντρια της υπηρεσίας πληροφοριών ασφαλείας GCHQ.

Γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα στην οποία ανατίθενται τα ηνία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αν και όχι η πρώτη γυναίκα που ηγείται κάποιας εκ των μυστικών υπηρεσιών ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κυρία Κιστ-Μπάτλερ, μητέρα τριών παιδιών, θα γίνει η 17η επικεφαλής του «Αρχηγείου Κυβερνητικών Επικοινωνιών», όπως είναι η πλήρης ονομασία της GCHQ, διαδεχόμενη τον σερ Τζέρεμι Φλέμινγκ.

Today we can announce the next Director GCHQ.

Anne Keast-Butler will be the 17th leader of GCHQ, the UK’s intelligence, security and cyber agency.

Read more ⬇️https://t.co/VM5JIACL1C pic.twitter.com/Vor9ibdQGx

— GCHQ (@GCHQ) April 11, 2023