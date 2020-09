Πρόσωπα της Πέμπτης

Ολοκληρώνεται το 2021 το αμερικανικό ριάλιτι σόου «Keeping up with the Kardashians», που επί δεκατέσσερα χρόνια παρακολουθούσε τη ζωή της ομώνυμης οικογένειας, κάνοντας γνωστή ανά την υφήλιο μία από τις πρωταγωνίστριές του, την Κιμ Καρντάσιαν (φωτ.). Το κανάλι «E!» δεν εξήγησε τους λόγους διακοπής της εκπομπής, εξέφρασε όμως τον σεβασμό του «στην απόφαση της οικογένειας να ζήσει χωρίς κάμερες». Σύμφωνα με ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν, «η εκπομπή αυτή μας έκανε ό,τι είμαστε».

(…) Στην πιθανότητα ηχογράφησης νέου υλικού από τους Rolling Stones αναφέρθηκε ο Μικ Τζάγκερ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «συνονόματο» περιοδικό Rolling Stone. «Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα βρεθούμε για να ηχογραφήσουμε, είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει σε ασφαλείς συνθήκες κ.λπ., είμαι σίγουρος όμως ότι θα συναντηθούμε σύντομα», δήλωσε ο 77χρονος Βρετανός τραγουδιστής και μουσικός.

(…) Δεν είναι γνωστός, όμως ο 16χρονος Βορειοϊρλανδός Ντάρα Μακ Ανάλτι φαίνεται πως έγινε πρόσφατα ο νεότερος συγγραφέας που τιμάται με ένα από τα σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία της Μεγάλης Βρετανίας. Το Wainright, που απονέμεται κάθε χρόνο στο καλύτερο αγγλικό βιβλίο με θέμα τη φύση, του ανήκει από προχθές, για το ημερολογιακού χαρακτήρα έργο του «Diary of a young naturalist». Σε αυτό, ο Μακ Ανάλτι, ο οποίος ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, μιλάει για τις προσπάθειές του να ανταποκριθεί στο σχολείο και στις σχέσεις, βρίσκοντας καταφύγιο στη φύση.