Project xCloud: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου σε 22 χώρες με 100+ παιχνίδια Xbox

Στα μέσα του περασμένου μήνα η Microsoft ανακοίνωσε ότι η game streaming υπηρεσία Project xCloud θα κάνει ντεμπούτο το Σεπτέμβριο ως μέρος της συνδρομητικής υπηρεσίας Game Pass Ultimate, η οποία κοστίζει €14.99 το μήνα. Σήμερα, η εταιρεία αποκάλυψε την ακριβή ημερομηνία της πρεμιέρας, 15 Σεπτεμβρίου 2020, και τόνισε πως από την πρώτη ημέρα θα υπάρχουν περισσότερα από 100 παιχνίδια του Xbox για να παίζεις σε οποιαδήποτε οθόνη.

Η πρεμιέρα του Project xCloud θα γίνει σε 22 χώρες και δυστυχώς η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε αυτό το πρώτο κύμα. Οι χώρες αυτές είναι οι Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Νότια Κορέα, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Η Microsoft κρατά την πλήρη λίστα των διαθέσιμων παιχνιδιών της πρεμιέρας για αργότερα, αλλά ήδη έχουν επιβεβαιωθεί τα παρακάτω:

• Ark: Survival Evolved

• Bleeding Edge

• Costume Quest 2

• Crackdown 3 (campaign)

• Destiny 2

• F1 2019

• Forza Horizon 4

• Gears of War: Ultimate Edition

• Gears of War 4

• Gears 5 Ultimate Edition

• Grounded

• Halo 5: Guardians

• Halo Wars: Definitive Edition

• Halo Wars 2

• Halo: The Master Chief Collection

• Halo: Spartan Assault

• Hellblade: Senua’s Sacrifice

• Killer Instinct Definitive Edition

• Max: The Curse of Brotherhood

• Minecraft Dungeons

• The Outer Worlds

• Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

• Ori and the Will of the Wisps

• Quantum Break

• ReCore: Definitive Edition

• Ryse: Son of Rome

• Sea of Thieves: Anniversary Edition

• State of Decay 2: Juggernaut Edition

• Sunset Overdrive

• Super Lucky’s Tale

• Tell Me Why

• The Bard’s Tale Trilogy

• Wasteland 2: Director’s Cut

• Wasteland 3

• Wasteland Remastered

• Yakuza Kiwami 2

[embedded content]