Premier League: Τερματοφύλακας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα και δεν μέτρησε γκολ

Στον αγώνα της Άστον Βίλα με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν πίστευαν στα μάτια τους με μια διαιτητική απόφαση.

Η Premier League επέστρεψε και επέστρεψε… δυνατά, αφού στο πρώτο ματς μετά τη διακοπή μηνών λόγω κορονοϊού, είχαμε διαιτητικό λάθος το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα. Κι αυτό, επειδή υπάρχει το goal-line technology, το οποίο ενημερώνει αμέσως τους διαιτητές αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή.

Κι όμως, στο Άστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στο 41ο λεπτό, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μπήκε στα δίχτυα αγκαλιά με την μπάλα, αλλά ο διαιτητής έδειξε «παίζετε», σοκάροντας τους πάντες…

Controversy is back in the Premier League.

It only took 41 minutes 🤣 pic.twitter.com/GcxGkVGxzt

— B/R Football (@brfootball) June 17, 2020