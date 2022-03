Πολλαπλές εκρήξεις στο Κίεβο-σφυροκόπημα στην Μαριούπολη

Δραματική θα είναι και η σημερινή νύχτα για τους κατοίκους του Κιέβου καθώς οι βομβαρδισμοί και οι εκρήξεις στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας είναι συνεχείς. Οι συγκρούσεις γύρω από την πόλη μαίνονται, ενώ αργά το απόγευμα ήχησαν και πάλι οι σειρήνες συναγερμού.

Εκρήξεις ακουστηκαν και στην πολη Μπρόβαρι, μερικά χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, μια τεράστια ρωσική τεθωρακισμένη πομπή παραμένει ακινητοποιημένη στα περίχωρα.

Νωρίτερα μάλιστα, έγινε γνωστό ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ψυχιατρικό νοσοκομείο με 670 τροφίμους στην πόλη Μποροντιάνκα, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κιέβου.

«Δεν ξέρουμε πώς να απεγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς να τους βοηθήσουμε» δήλωσε ο ίδιος.

Συνεχίζεται το Ρωσικό σφυροκόπημα στην Μαριούπολη

Από τις έξι το απόγευμα η Μαριούπολη βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των επιθέσεων από τα ρωσικά στρατεύματα.

Ο ρωσικός στρατός ξανάρχισε την «επίθεση» αφού αναβλήθηκε η απομάκρυνση των αμάχων από τις δύο πολιορκημένες πόλεις στη νοτιοανατολική Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων είναι και η Μαριούπολη.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Ίγκορ Κονατσένκοφ.

«Λόγω της επιφυλακτικότητας της ουκρανικής πλευράς να ασκήσει επιρροή στους εθνικιστές ή να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, οι επιχειρήσεις ξανάρχισαν από τις 18.00, ώρα Μόσχας» ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

#UPDATE Russia’s defence ministry says it has resumed “offensive actions” in #Ukraine after announcing a ceasefire earlier in the day to allow residents of two besieged cities to evacuate pic.twitter.com/saOLyQpBeo

— AFP News Agency (@AFP) March 5, 2022