Πολικό ψύχος- ΗΠΑ: Τουλάχιστον 48 νεκροί

ισχυρή χιονοθύελλα που παρέλυσε τη δυτική Νέα Υόρκη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Χριστουγέννων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι της Κομητείας Ήρι, καθώς τα συνεργεία προσπαθούσαν σήμερα όλη την ημέρα να καθαρίσουν από το χιόνι, την περιοχή γύρω από το Μπάφαλο.

Ο τοπικός υπεύθυνος στην αναφερόμενη κομητεία Μαρκ Πόλονκαρζ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σε μία ενημέρωση που έγινε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με την κακοκαιρία αυξήθηκε κατά 12 στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών με ανθρώπους που εντοπίστηκαν παγωμένοι σε χιονισμένες πλαγιές, στα αυτοκίνητά τους ή είχαν πεθάνει από καρδιακά επεισόδια στην προσπάθειά τους να καθαρίσουν το χιόνι.

Όπως δήλωσε ο Πόλονκαρζ, περισσότεροι θάνατοι έχουν αναφερθεί, αλλά ο τοπικός ιατροδικαστής προσπαθεί να αποφασίσει να μπορούν να αποδοθούν άμεσα στην κακοκαιρία.

Η χιονοθύελλα χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη των τελευταίων 45 χρόνων, ενώ άρχισε να εκδηλώνεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής, πλήττοντας τη δυτική Νέα Υόρκη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παναμερικανικό επίπεδο από την πρωτόγνωρη κακοκαιρία, σε περιστατικά που σχετίζονται με αυτή από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την καταμέτρηση του τηλεοπτικού δικτύου NBC News.

Η παρατεταμένη κακοκαιρία έφερε σφοδρές χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πολικό ψύχος στις περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ με αποτέλεσμα δεκάδες πολίτες να βρουν φρικτό θάνατο.

Το μεγαλύτερο πλήγμα του ιστορικού χιονιά δέχτηκε το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, όπου το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

