Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρές μάχες σε όλη τη γραμμή του μετώπου ανακοίνωσε ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι σφοδρές μάχες μαίνονται σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε το πρωί μεγάλης κλίμακας χερσαία επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Σημειώνονται έντονες μάχες σε όλη τη γραμμή του μετώπου», είπε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.

«Συζητήσαμε για αμυντικές ενέργειες και (τρόπους) για να ενισχύσουμε τις θέσεις μας στην περιοχή του Χαρκόβου» (βορειοανατολικά), πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι η Ουκρανία στέλνει ενισχύσεις στην περιοχή του Χαρκόβου, και απαντά στη ρωσική επίθεση με δυνάμεις πυροβολικού και drones.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο θα απαντήσει στη νέα ρωσική πρόκληση με ισχύ και κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να παράσχουν πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια.

Παράλληλα ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ότι η Ρωσία «σίγουρα θα εντείνει τις επιθέσεις της και θα διατηρήσει περισσότερους στρατιώτες» στη βορειοανατολική Ουκρανία μέσα «τις επόμενες εβδομάδες» και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων.

«Δεν αναμένουμε κάποια σημαντική πρόοδο» από τα ρωσικά στρατεύματα, ωστόσο, πρόσθεσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, καταλήγοντας ότι: «έχουμε εμπιστοσύνη στις ουκρανικές δυνάμεις και εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να τις στείλουμε (… ) τα όπλα που χρειάζονται για να αμυνθούν από αυτές τις επιθέσεις».

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χερσαία επίθεση με τεθωρακισμένα κατά της περιοχής του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία νωρίς την Παρασκευή, και προήλασαν κατά ένα χιλιόμετρο κοντά στη συνοριακή πόλη Βοβτσάνσκ σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ουδέτερη ζώνη, δήλωσε υψηλόβαθμη στρατιωτική πηγή.

Η επίθεση ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο, δύο και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή. Οι εχθροπραξίες σε συνοριακές περιοχές στην περιφέρεια του Χαρκόβου συνεχίζονται, και το Κίεβο απέστειλε περισσότερες δυνάμεις ως ενισχύσεις, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Περίπου στις 5 πμ, υπήρξε απόπειρα από τον εχθρό να διασπαστεί η αμυντική μας γραμμή υπό την κάλυψη θωρακισμένων οχημάτων», δήλωσε το υπουργείο. «Μέχρι τώρα, οι επιθέσεις αυτές απωθήθηκαν – συνεχίζονται μάχες με διάφορα επίπεδα έντασης».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στόχο να ωθήσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ακόμα και 10 χιλιόμετρα πιο πίσω από τα ρωσικά σύνορα, και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου προσπαθούν να τις συγκρατήσουν.

Reportedly, this is Russia attacking Kharkiv region with Grad MLRS in the early hours of the morning today from Belgorod region.

The situation in the North of Kharkiv region is “tense”, Ukrainian Defenders report. pic.twitter.com/f6FBEQVums

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2024