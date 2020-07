POCO M2 Pro: Επίσημα το νέο προσιτό mid-range με μπαταρία 5000mAh

Η POCO παρουσίασε πριν από λίγη ώρα ένα νέο mid-range smartphone με ονομασία POCO M2 Pro, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια σχεδόν πανομοιότυπη έκδοση του Redmi Note 9S που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες.

Το POCO M2 Pro διαθέτει οθόνη 6.7’’ FHD+ LCD, επεξεργαστή octa-core Qualcomm Snapdragon 720G, 4GB/6GB μνήμη RAM, 64GB/128GB αποθηκευτικό χώρο, τετραπλή κάμερα με κύριο αισθητήρα 48MP f/1.79 + 8MP f/2.2 ultrawide 119º + 5MP f/2.4 macro + 2MP f/2.4 depth, εμπρόσθια selfie κάμερα 16MP f/2.48, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλάι, λειτουργικό σύστημα Android 10 με MIUI 11 και μπαταρία 5000mAh με φορτιστή 33W.

Θα κυκλοφορήσει σε τρεις αποχρώσεις (Out of The Blue, Green and Greener, Two Shades of Black) από τις 14 Ιουλίου 2020 στην Ινδία και σε τιμές 13999 ρουπίες (περίπου €165) για την έκδοση 4GB + 64GB, 14999 ρουπίες (περίπου €175) για την έκδοση 6GB + 64GB και 16999 ρουπίες (περίπου €200) για την έκδοση 6GB + 128GB.

