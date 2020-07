Πνίγηκε πρώην παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαίωσε ότι ο Ντέρικ Ότιμ, πρώην παίκτης των ακαδημιών της, πνίγηκε σε λίμνη της βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ.

Ο 24χρονος, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Γκάνα και είχε μεγαλώσει στην Αγγλία αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής της Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε επισκεφτεί φίλους του στη βόρεια Καρολίνα και τελικά στη λίμνη «Keowee» έχασε τη ζωή του.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το αγγλικό κλαμπ, δίνοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του.

Rest in peace, Derrick ❤

#NFFC are saddened to learn of the passing of former academy player Derrick Otim.

The thoughts of everyone at the club go out to his friends and family at this tragic time. pic.twitter.com/zqR5thSHlm

— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 5, 2020