PlayStation Plus: Γιορτάζει 10 χρόνια με πολλές εκπλήξεις

Το PlayStation Plus έχει γενέθλια! Πέρασαν ήδη 10 χρόνια από την δημιουργία του και το PlayStation θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι το στήριξαν την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ταξίδι που διαρκεί όλα αυτά τα χρόνια, φέρνοντας τους φίλους του PlayStation πιο κοντά και παρέχοντας πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο και αποκλειστικές προσφορές. Δεν θα είχαμε καταφέρει να φτάσουμε μέχρι εδώ χωρίς όλους εσάς και για να σας ευχαριστήσουμε, κάνουμε την ανακοίνωση των παιχνιδιών του μήνα για τους συνδρομητές μας ακόμη πιο ξεχωριστή, προσθέτοντας ένα ακόμη παιχνίδι στο απίστευτο lineup μας!

Τα παιχνίδια του μήνα στο PlayStation Plus για τον Ιούλιο, που θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη από τις 7 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου θα είναι τα NBA2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration και Erica.

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν, αφού αργότερα μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα διαθέσουμε, χωρίς επιπλέον χρέωση, ένα PS4 theme για τον εορτασμό των 10 χρόνων του PS Plus! Το PS4 theme θα είναι διαθέσιμο στο PS Store για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επομένως να είστε σε ετοιμότητα! Επιπλέον, για όσους από εσάς δεν έχουν ακόμα απολαύσει την δυνατότητα online multiplayer που δίνει το PS Plus, αλλά θέλουν να δοκιμάσουν την εμπειρία, θα υπάρξει ένα online multiplayer Σαββατοκύριακο από τις 4 Ιουλίου στις 12:01 π.μ. έως τις 5 Ιουλίου στις 11:59 μ.μ. τοπική ώρα διαθέσιμο προς όλους. (Tα παιχνίδια με δυνατότητα online multiplayer πωλούνται ξεχωριστά. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμό στο PlayStation Network.)

Είναι υπέροχο το πόσο έχει αναπτυχθεί το PS Plus με την πάροδο των ετών – ξεκινώντας με το πρώτο παιχνίδι που έγινε διαθέσιμο, το WipeOutHD, και έχοντας πλέον προσφέρει περισσότερα από χίλια παιχνίδια στα μέλη του. Κάνοντας μία αναδρομή στην πορεία του, δείτε παρακάτω την εξέλιξη του PS Plus μέσα στην τελευταία δεκαετία. Το PlayStation σας ευχαριστεί και πάλι για τη συνεχή υποστήριξή σας, ελπίζοντας ότι θα απολαύσετε αυτή τη γιορτή με πολύ παιχνίδι!

