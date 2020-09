PlayStation 5: Κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου στην Ελλάδα σε τιμές €499 και €399

Ο κύβος ερρίφθη. Μετά από πολλούς μήνες αναμονής και υπομονής, η Sony αποκάλυψε πριν από λίγο στην online εκδήλωση PlayStation 5 Showcase την ημερομηνία κυκλοφορίας και τις τιμές των δύο εκδόσεων της νέας παιχνιδοκονσόλας της!

Το PlayStation 5 θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2020 σε τιμές €499.99 και €399.99 για τη Digital Edition! Να σημειωθεί ότι το αρχικό λανσάρισμα θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2020 σε ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Μεξικό, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Κορέα.

Στην παρουσίαση είδαμε πραγματικό gameplay υλικό από το Spider-Man: Miles Morales, είχαμε την αποκάλυψη του Final Fantasy XVI από τη Square Enix, τα αποκαλυπτήρια του Hogwarts Legacy (action RPG στον κόσμο του Harry Potter), τα αποκαλυπτήρια του Five Nights at Freddy’s (ένα creepy), gameplay από το Call of Duty: Black Ops Cold War, gameplay από το Demon’s Souls, αλλά και νέα trailers για τα Resident Evil VIII, Deathloop, Devil May Cry 5 Special Edition, Oddworld: Soulstorm κ.ά. που θα δούμε σε ξεχωριστά άρθρα.

Κερασάκι στην τούρτα; Νέο God of War το 2021!