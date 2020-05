PlayStation 5: Φήμες για online εκδήλωση με πραγματικό gameplay στις 3 Ιουνίου 2020

PlayStation 5 ακούμε, αλλά PlayStation 5 δεν βλέπουμε. Ποιος ξέρει, ίσως αυτή τη φορά να βγουν αληθινές οι φήμες περί αποκάλυψης της εμφάνισης της νέας παιχνιδοκονσόλας, μιας και η εταιρεία ανανέωσε την επίσημη ιστοσελίδα του PS5 με νέες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, χρήστης του Resetera παρατήρησε την προσθήκη φράσεων όπως “lightning speed”, “rewrite the rules of what a PlayStation console can do”, “breathtaking immersion” και “stunning games” με “incredible graphics” που αναδεικνύουν τα “new PS5 features”. Σε απλά Ελληνικά, η Sony τονίζει τις δυνατότητες του PS5 και υπόσχεται εντυπωσιακά παιχνίδια που εκμεταλλεύονται πλήρως τη δύναμη της νέας παιχνιδοκονσόλας.

Ειδικά για τα παιχνίδια, η Sony δεν θέλει να την πατήσει όπως η Microsoft στο πρώτο Xbox 20/20, μιας και η μεγάλη αντίπαλος δέχτηκε αρνητική κριτική από τους gamers διότι δεν είδαν πραγματικό gameplay στην εκδήλωση της. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Sony λέγεται ότι θα πραγματοποιήσει το δικό της online event στις 3 Ιουνίου 2020 όπου και θα φροντίσει να παρουσιάσει gameplay από το PlayStation 5.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιβεβαίωνεται από έγκυρες πηγές, όπως το VentureBeat και το δίκτυο Bloomberg, αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι η Sony θα δείξει και το PlayStation 5.

[via]