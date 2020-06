Πιτίνο: Η γυναίκα μου δεν ήθελε να πάω στον Παναθηναϊκό επειδή ο Γιαννακόπουλος απείλησε διαιτητές

Στους ενδοιασμούς που είχε η σύζυγος του για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για τον οποίο ο ίδιος είπε τα καλύτερα, αναφέρθηκε ο Ρικ Πιτίνο.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού βρίσκεται στις ΗΠΑ και εκεί κάνει συχνά δηλώσεις για όσα έζησε στην Ελλάδα. Το ίδιο, λοιπόν, έπραξε και στο Podcast του δημοιογράφου Fran Fraschilla, όπου αποκάλυψε και τις ενστάσεις της συζύγου του στην προοπτική της συνεργασίας του με τους πράσινους.

«Αρχικά μου είχε πει να πάω στην Ελλάδα και αυτό επειδή το μπάσκετ είναι στο αίμα μου. Παρ’ όλα αυτά την παραμονή των Χριστουγέννων μού είπε ότι… δεν μπορούσα να πάω», είπε για τη σύζυγο του ο Πιτίνο και εξήγησε.

«Είχε γκουγκλάρει τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και διάβασε ότι του είχε επιβληθεί πρόστιμο 300.000 δολαρίων, επειδή μετά από μια νίκη πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών και απείλησε τις μητέρες και τις κόρες όλων των διαιτητών και τους είπε ότι δεν θα έφευγαν ζωντανοί από την Ελλάδα».

Ο ίδιος, πάντως, λέει τα καλύτερα για τον Γιαννακόπουλο, τον οποίο γνώρισε καλά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

«Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένας όντως ωραίος τύπος, αγαπά πολύ το μπάσκετ και εκτός γηπέδου είναι πραγματικά ντροπαλός και ήσυχος. Όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα… τρελαίνεται. Καπνίζει πέντε πακέτα τσιγάρα την ημέρα, είναι 45 ετών, αλλά είναι καλός, αγαπά πολύ την ομάδα του και χάνει πολλά χρήματα. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του», ήταν τα λόγια του Πιτίνο.

