Πέθανε η Οσκαρική ηθοποιός Κλορίς Λίτσμαν

Φτωχότερο είναι το Χόλιγουντ μετά την απώλεια της Κλόρις Λίτσμαν. Η βραβευμένη με Όσκαρ και οκτώ βραβεία Emmy, ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (26/1) σε ηλικία 94 ετών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του TMZ, ο θάνατός της οφείλεται σε φυσικά αίτια. Η Κλορίς Λίτσμαν άφησε το δικό της αποτύπωμα στην 7η Τέχνη ως μία ατόφια κωμική φλέβα, ενώ αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από γνωστές ερμηνείες της σε σειρές, όπως «The Mary Tyler Moore Show», «Phyllis», «Malcolm in the Middle», «Raising Hope». Αλλά και σε ταινίες όπως: «Prancer», «The Beverly Hillbillies», «Now and Then» κ.α.

Η ηθοποιός γεννήθηκε 1926 στην Αϊόβα και είχε άλλες δύο αδελφές. Είχε επίσης πάρει μέρος στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss America και με τα 1000 δολάρια που κέρδισε, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε υποκριτική με δάσκαλο τον σκηνοθέτη Ελία Καζάν.

Το 1971 και σε ηλικία 42 ετών κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία The Last Picture Show. Η ηθοποιός υπήρξε φίλη με το Μάρλον Μπράντο, ενώ είχε σώσει τη ζωή της Τζούντι Γκάρλαντ όταν έχασε τις αισθήσεις της σε μία πισίνα.

Τέλος, υπήρξε παντρεμένη επί 26 με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Τζορτζ Ένγκλαντ, με τον οποίον απέκτησαν πέντε παιδιά.