Πελάτες -πολίτες

Λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα, η εταιρεία ΝΙΚΕ πόσταρε μία παραφθορά του γνωστού συνθήματός της Just do it («Απλώς κάν’ το»), καλώντας τους «για μια φορά να μην το κάνουν» (For once don’t do it), να μη γυρίσουν την πλάτη στον ρατσισμό. Η ανταγωνίστρια Adidas αναπαρήγαγε την καμπάνια αυτούσια. Ολοι θαύμασαν τη σπάνια στιγμή καπιταλιστικής ανακωχής μπροστά στο δέος που ενέπνευσε το παγκόσμιο κίνημα κατά του ρατσισμού. Δεν πέρασαν μήνες και είδαμε την Adidas να εισέρχεται σε φάση περιδίνησης με την επικεφαλής του τμήματος HR να παραιτείται λόγω ρατσιστικών απόψεων και το brand συνολικά να ανοίγει διάλογο για την ανάγκη διεύρυνσης της διαφορετικότητας στο εσωτερικό του. Oι τρεις λευκές γραμμές είναι πολύ λευκές, σχολίασαν γερμανικά ΜΜΕ.

Την ίδια στιγμή η Disney, που παραδοσιακά αποφεύγει να παίρνει θέση σε κοινωνικά ζητήματα ή να κάνει ρηξικέλευθες επιλογές χάρτινων ηρώων ή ηθοποιών, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Κόλιν Κέπερνικ. Πρόκειται για τον παίκτη φούτμπολ που ξεκίνησε μια μικρή πολιτισμική επανάσταση και συγκρούστηκε με τον Λευκό Οίκο, επιμένοντας να γονατίζει στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταπίεση των μαύρων. Η κίνηση της Disney λέει περισσότερα για το κίνημα παρά για την εταιρεία καθαυτή, έγραψε η Washington Post, υπογραμμίζοντας ότι ήδη το #BLM έχει υιοθετηθεί από ένα δυναμικό κοινό και πως η απόφαση του αμερικανικού κολοσσού της διασκέδασης ήταν χαμηλού ρίσκου. Το ίδιο θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί και για το διαφημιστικό μποϊκοτάζ του Facebook από δεκάδες μεγάλες εταιρείες, ως εργαλείο πίεσης να δραστηριοποιηθεί στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και να σταματήσει την πολιτική κατευνασμού του Τραμπ.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της κοινωνικής υπευθυνότητας είναι στα σπάργανα. Το είδαμε όμως, εν μέσω Pride Month, με την αμφίσημη –έστω– διαφήμιση του ΑΒ, όπου ένας βαμμένος μπαμπάς με τσιμπιδάκια στα μαλλιά και ένα παιδί αγκαλιά δείχνουν τον δρόμο τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Η καθήλωση στο ασφαλές πλην παρωχημένο σύνθημα «αυτά θέλει ο κόσμος, αυτά του δίνουμε, είμαστε καθρέφτης της κοινωνίας» υπήρξαν κακός οδηγός για την πορεία ΜΜΕ, κομμάτων και των brands στη χώρα μας.

Είναι ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις στον χώρο των επιχειρήσεων, καθώς μοιάζουν να βλέπουν τους δυνάμει πελάτες σαν ενεργούς πολίτες και όχι σαν πρόβατα που θα ψωνίσουν ό,τι τους προωθήσουν. Ας κρατήσουν σημειώσεις για αυτές τις τάσεις κι οι πολιτικοί.