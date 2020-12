Ένα ντουέτο γερμανών καλλιτεχνών μήνυσαν τη Ριάνα ισχυριζόμενοι ότι ένα τραγούδι τους χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια στη νέα διαφήμιση που έκανε η σταρ για τη Fenty.

Σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα TMZ, η 32χρονη RiRi έπαιξε το τραγούδι «Good Habits (and Bad)» σε ένα post στο Instagram της, για την προώθηση της δικής της σειράς ρούχων Fenty, ένα τραγούδι που ανήκει στους King Khan και Saba Lou.

Σύμφωνα με τη μήνυση, οι δύο καλλιτέχνες από τη Γερμανία, πατέρας και κόρη, ισχυρίζονται πως η Ριάνα δεν είχε την έγκρισή τους για να παίξει το κομμάτι τους για τους δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς.

Rihanna sued by German father-daughter duo for using one of their songs without permission https://t.co/FUnnzkre83

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 23, 2020