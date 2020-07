Πάρτε μέρος στο «Life In A Day 2020» στις 25 Ιουλίου 2020

Στις 25 Ιουλίου, οι παραγωγοί Ridley Scott («The Martian», «Gladiator») και Kai Hsuing («Lords of Chaos»), μαζί με τον σκηνοθέτη Kevin Macdonald («Whitney», «One Day in September», «The Last King of Scotland»), προσκαλούν εσάς και την παγκόσμια κοινότητα του YouTube να ανοίξετε τις κάμερές σας και να δημιουργήσετε το «Life In A Day 2020»!

Ακριβώς 10 χρόνια μετά το πρώτο «Life In A Day», ο πλανήτης θα γίνει και πάλι ένα, για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ του YouTube που θα αφηγείται την ιστορία μίας ημέρας στη Γη. Επιλεγμένα πλάνα από συμμετοχές όπως η δική σας, θα ενωθούν για να πουν την ιστορία μιας απλής, συνηθισμένης ημέρας σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που ζούμε. Το «Life In A Day 2020» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, καθώς και στο YouTube, το 2021.

Πώς λειτουργεί το project

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο καλούνται να κινηματογραφήσουν την ημέρα τους, μέσα σε 24 ώρες!

Ίσως να επιλέξετε να τραβήξετε πλάνα στο σπίτι, καθώς συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε την πανδημία του covid-19. Ίσως να βρίσκεστε σε ένα μέρος του κόσμου που έχει υποστεί πολλές αλλαγές και να αναρωτιέστε πώς να προχωρήσετε με τη ζωή σας. Ίσως να βρεθείτε με φίλους ή με οικογένεια ή απλά να πηγαίνετε στη δουλειά. Μπορεί και να είναι μια ξεχωριστή μέρα -μπορεί να παντρεύεστε, να μετακομίζετε, να μοιράζεστε σημαντικά νέα. Ή ίσως είναι απλά μία συνηθισμένη μέρα. Θέλουμε να ενώσουμε τις δικές σας μοναδικές εμπειρίες και οπτικές, για να δημιουργήσουμε μια «χρονοκάψουλα» αυτής της ημέρας.

Η τελική ταινία θα υποστεί επεξεργασία μέσα σε ένα διάστημα πέντε μηνών και θα δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από το δικό σας υλικό. Μόλις κλείσει η προθεσμία υποβολής συμμετοχών, μια ομάδα 30 ατόμων από διαφορετικά background, με βάσεις σε όλο τον κόσμο, θα αρχίσει να ελέγχει και να μεταφράζει τα βίντεο. Στη συνέχεια τρεις editor – ο Mdhamiri Á Nkemi (The Pale Horse, Blue Story), ο Sam Rice-Edwards (Whitney, Post-It Love) και η Nse Asuquo (House of My Fathers, The Jazz Ambassadors), σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Kevin Macdonald θα αναλάβουν το τεράστιο έργο να διαμορφώσουν την τελική ιστορία της ταινίας, από το υλικό που θα υποβάλετε.

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος

Οι δημιουργοί ενθαρρύνουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν, μιας και ελπίζουν να αποτυπώσουν μια ευρεία προοπτική για τη ζωή.

Η υποβολή των συμμετοχών είναι ανοιχτή από τις 25 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Θα έχετε δηλαδή μόνο μία εβδομάδα, για να υποβάλετε το υλικό σας στο lifeinaday.youtube.

Παρόλο που μόνο ένας μικρός αριθμός από τα αποσπάσματα θα γίνουν κομμάτι της τελικής ταινίας, το YouTube και οι δημιουργοί ελπίζουν ότι η ίδια η μέρα των γυρισμάτων θα γίνει μια μοναδική ημέρα παγκόσμιας συμμετοχής. Το project «Life In A Day 2020» γιορτάζει την ένωσή μας, κάτω από το πρίσμα της ίσης, παγκόσμιας συνεργασίας.

Σχετικά με την πρώτη ταινία

Το 2010, το «Life In A Day» ένωσε την κοινότητα του YouTube για έναν σκοπό: Τη δημιουργία μίας ταινίας μεγάλου μήκους -ένα τεράστιο project που προσέλκυσε 80.000 συμμετοχές. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance το 2011, κυκλοφόρησε παγκοσμίως στους κινηματογράφους και έχει προβληθεί στο YouTube πάνω από 16 εκατομμύρια φορές.