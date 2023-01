Πάπας Βενέδικτος – λαϊκό προσκύνημα: Ξεπέρασαν τις προβλέψεις οι πιστοί

Η σορός του επίτιμου πάπα Βενέδικτου ετέθη από σήμερα το πρωί στις 9, ώρα Ιταλίας, σε λαϊκό προσκύνημα και οι αρχικές προβλέψεις που αναφέρονταν σε 35.000 προσκυνητές την ημέρα ξεπεράστηκαν.

Μέχρι λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, προσήλθαν στη βασιλική εκκλησία του Αγίου Πέτρου, πάνω από σαράντα χιλιάδες πιστοί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην ποντίφικα.

Images from the first day of Pope Emeritus Benedict XVI lying-in-state in St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/fCajMDpUmp

— Vatican News (@VaticanNews) January 2, 2023