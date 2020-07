Πάιατ: Στρατηγικός ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης ως περιφερειακού κόμβου

Στη σημασία της Αλεξανδρούπολης ως περιφερειακού κόμβου ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου στέκεται ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο κ. Πάιατ συνοδεύει την ανάρτησή του με βίντεο από την άφιξή του στην περιοχή.

Delighted to return to #Alexandroupoli . This is my fifth visit, more than any other U.S. Ambassador to Greece, which underlines this city’s strategic role as a regional energy, transportation, and commercial hub vital to European stability and security. pic.twitter.com/STWbt96vFk

«Χαίρομαι που επιστρέφω στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι η πέμπτη επίσκεψή μου, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κάτι που υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο αυτής της πόλης ως περιφερειακού κόμβου ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου, με ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή σταθερότητα και ασφάλεια», ανέφερε ο κ. Πάιατ.

Παράλληλα, δημοσιεύοντας βίντεο του ARC Endurance, σημείωσε ότι είναι το μεγαλύτερο πλοίο που αγκυροβόλησε ποτέ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αποδίδοντας τα εύσημα στα υπουργεία Άμυνας Ελλάδας και ΗΠΑ, με φόντο τη συνεργασία για την ανέλκυση της βυθισμένης βυθοκόρου «Όλγα», που είχε σαν αποτέλεσμα να βελτιωθεί η πρόσβαση στο λιμάνι.

The ARC Endurance is the largest ship ever to dock at the Port of #Alexandroupouli, an achievement shared by @deptofdefense & @Hellenic_MOD after our partnership to remove the sunken dredger Olga in 2019, improving access and increasing the port’s attractiveness for US investors. pic.twitter.com/sBl5JP3b6w

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 23, 2020