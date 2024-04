Ορόσημο στη μετάδοση δεδομένων από Samsung και Qualcomm

Η Samsung Electronics Co., Ltd. και η Qualcomm Technologies, Inc. ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις δοκιμές 1024 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) τόσο για τις ζώνες φάσματος Frequency Division Duplex (FDD) όσο και για τις ζώνες φάσματος Time Division Duplex (TDD), σηματοδοτώντας μια βιομηχανική πρωτιά για την FDD. Αυτό το ορόσημο αποτελεί ιδιαίτερη καινοτομία, ενώ σε συνδυασμό με τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών, καταδεικνύει την αφοσίωσή τους στην υποστήριξη των φορέων για την αύξηση της απόδοσης 5G και την ενίσχυση της φασματικής απόδοσης των δικτύων τους.

Η QAM είναι μια προηγμένη τεχνολογία διαμόρφωσης για την αποτελεσματικότερη μετάδοση δεδομένων ή πληροφοριών. Αυτό σχετίζεται άμεσα με το πόσα bits δεδομένων μπορούν να παραδοθούν σε κάθε μετάδοση. Ενώ το 256 QAM χρησιμοποιείται ευρέως στα εμπορικά δίκτυα, η Samsung και η Qualcomm Technologies ολοκλήρωσαν πρόσφατα την τελευταία 1024 QAM που ορίζεται στις προδιαγραφές 3GPP Release 17. Αυτή η βελτιωμένη τεχνολογία QAM βοηθά τους φορείς να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των πόρων του φάσματος και επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν απρόσκοπτα διάφορες υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας, όπως live video streaming και online multi-player gaming, τα οποία απαιτούν υψηλότερες ταχύτητες λήψης.

Η δοκιμή διεξήχθη στο εργαστήριο Ε&Α της Samsung στην Κορέα με τη χρήση του λογισμικού και των ραδιοσυχνοτήτων 5G vRAN της Samsung – καθεμία υποστηρίζει τις ζώνες 2,1GHz (FDD) και 3,5GHz (TDD) – και της συσκευής δοκιμής μορφής κινητού τηλεφώνου της Qualcomm Technologies, η οποία είναι εξοπλισμένη με το πιο πρόσφατο σύστημα Snapdragon® X75 5G Modem-RF.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος επιτυγχάνει 1024 QAM για τη ζώνη FDD. Χρησιμοποιώντας ένα εύρος ζώνης 20MHz, οι εταιρείες έφτασαν τα 485Mbps. Αυτή η ταχύτητα downlink είναι περισσότερο από 20% υψηλότερη από ό,τι είναι δυνατό να επιτευχθεί με το τρέχον 256 QAM.

Επιπλέον, η Samsung σχεδιάζει να ολοκληρώσει τις τρέχουσες δοκιμές του 1024 QAM και στο παραδοσιακό RAN και η τεχνολογία αναμένεται να είναι εμπορικά διαθέσιμη εντός του έτους.

“Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της φασματικής απόδοσης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη λύσεων επόμενης γενιάς. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της Samsung να ωθεί τα όρια της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας προς τα εμπρός“, δήλωσε ο Ji-Yun Seol, Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής της Product Strategy, Networks Business της Samsung Electronics. “Οι προσπάθειες συνεργασίας μας με την Qualcomm Technologies απέδωσαν για άλλη μια φορά εντυπωσιακά αποτελέσματα και ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε τη συνδυασμένη τεχνογνωσία μας για να προωθήσουμε την καινοτομία στα δίκτυα“.

«Είναι τιμή μας που συνεργαστήκαμε με τη Samsung σε αυτό το πρώτο επίτευγμα στον κλάδο», δήλωσε ο Sunil Patil, Αντιπρόεδρος, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. «Αυτό το επίτευγμα αναδεικνύει την ακλόνητη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τους παρόχους να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση του 5G και να ενισχύσουν τη φασματική του αποδοτικότητα. Αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία QAM, δίνουμε τη δυνατότητα στους παρόχους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πόρους του φάσματος και να προσφέρουν απρόσκοπτες υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας στους χρήστες 5G».

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Samsung και η Qualcomm Technologies πέτυχαν την πρώτη στον κόσμο ταυτόχρονη συγχώνευση φορέων 5G 2x uplink και 4x downlink για φάσμα FDD. Οι εταιρείες συνεχίζουν τη συνεργασία τους για να διευρύνουν τα όρια της τεχνολογίας 5G για κινητά.

Η Samsung έχει πρωτοστατήσει στην επιτυχή παράδοση ολοκληρωμένων λύσεων 5G, συμπεριλαμβανομένων των chipsets, των ραδιοσυχνοτήτων και των πυρήνων. Μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας και ανάπτυξης, η Samsung οδηγεί τον κλάδο στην προώθηση των δικτύων 5G με το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της στην αγορά, από το vRAN 3.0, το Open RAN, τους πυρήνες έως τις λύσεις ιδιωτικών δικτύων και τα εργαλεία αυτοματισμού με AI. Η εταιρεία παρέχει σήμερα καινοτόμες λύσεις δικτύου σε παρόχους κινητής που προσφέρουν συνδεσιμότητα σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.