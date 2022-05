Οργή στην Σανγκάη: Σκληραίνουν οι περιορισμοί

Ο εφιάλτης του lockdown στην Σανγκάη συνεχίζεται, και μάλιστα οι περιορισμοί γίνονται ακόμη πιο σκληροί, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα ένα τέλος.

Ομάδες αστυνομικών με λευκές προστατευτικές στολές έχουν αρχίσει να μπαίνουν στα σπίτια ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό, για να ψεκάσουν με απολυμαντικό, προκαλώντας ανησυχίες σε ορισμένους για ζημιές σε ρούχα και τιμαλφή.

Πολλοί αφήνουν τα κλειδιά τους σε εθελοντή της γιειτονιάς τους όταν μεταφέρονται σε καραντίνα.

Το Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν κατοίκους της Σανγκάης να διαπληκτίζονται με υγειονομικούς με στολές προστασίας και αστυνομικούς ενώ τους απομακρύνουν διά της βίας, για να τους μεταφέρουν σε χώρους καραντίνας.

«Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, εκτός κι αν είστε στην Αμερική. Εδώ είναι Κίνα. Σταματήστε να με ρωτάτε ‘γιατί’. Δεν υπάρχει ‘γιατί’. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις εθνικές οδηγίες», ακούγεται να λέει σε ένα viral βιντεο ένας αστυνομικός με στολή προστασίας σε κατοίκους που μεταφέρονταν σε κέντρο καραντίνας.

Police use increasingly brutal force to enforce the Communist Party quarantine orders #Shanghai

If you tested positive, you will be directly sent off to a Covid camp

A human made disaster#China #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic #Vaccine #Quarantine #Lockdown #Beijing pic.twitter.com/Wg3Oouzey3

