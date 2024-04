Oι δημιουργοί του Paranormal Activity ετοιμάζουν νέα ταινία Blair Witch!

Ο Jason Blum είναι παραγωγός μιας νέας ταινίας Blair Witch, σε μια συνεργασία μεταξύ των παραγωγών Blumhouse και Lionsgate. Το project ανακοινώθηκε στο CinemaCon του Las Vegas, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα των Variety και The Hollywood Reporter. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει ή ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την πλοκή. Αυτή είναι η πρώτη από μια συμφωνία πολλών ταινιών με τη Lionsgate, όπου η Blumhouse θα πάρει την ευκαιρία να ασχοληθεί με κλασικές ταινίες τρόμου. Περισσότερες ειδήσεις σχετικά με αυτές τις συνεργασίες αναμένονται.

Η ίδια η Blumhouse είναι περισσότερο γνωστή για τα μεγάλα κέρδη που αποφέρουν οι φτηνές ταινίες τρόμου όπως τα Paranormal Activity, The Purge και Get Out. Η Lionsgate και η Blumhouse είναι επίσης από κοινού παραγωγοί της ταινίας τρόμου Imaginary, η οποία κυκλοφόρησε φέτος.

Ο Blum θα είναι παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Roy Lee, ο οποίος ήταν επίσης παραγωγός του sequel/reboot του 2016 με τίτλο απλά Blair Witch. Ο Blum δήλωσε:

Είμαι πολύ ευγνώμων στον Adam [Fogelson] και την ομάδα της Lionsgate που μας επιτρέπουν να παίξουμε στο παιχνίδι τους. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του The Blair Witch Project, το οποίο έφερε την ιδέα του found footage τρόμου στο mainstream κοινό και έγινε ένα πραγματικό πολιτιστικό φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε το Paranormal Activity αν δεν είχε προηγηθεί το Blair Witch, οπότε αυτό μοιάζει με μια πραγματικά ξεχωριστή ευκαιρία και είμαι ενθουσιασμένος να δω πού θα οδηγήσει.

Το Blair Witch Project παρακολουθούσε τρεις ερασιτέχνες κινηματογραφιστές που εισέρχονται στα δάση του Black Hill στο Maryland για να γυρίσουν ένα ντοκιμαντέρ για την ομώνυμη μάγισσα. Η αρχική ταινία απέφερε 248 εκατομμύρια δολάρια με προϋπολογισμό παραγωγής 35.000 δολάρια και άνοιξε τις πύλες για το found footage horror. Κυκλοφόρησε επίσης και ένα video game Blair Witch από την Bloober Team το 2019.

[via]