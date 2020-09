Oculus Quest 2: Επίσημα από 13 Οκτωβρίου με τιμή $299

Το κυρίως πιάτο του σημερινού Facebook Connect δεν είναι άλλο από την επίσημη παρουσίαση του Oculus Quest 2, το νέο ασύρματο VR headset που διέρρευσε πριν από μερικές ημέρες και αναμένεται στην αγορά από τις 13 Οκτωβρίου 2020 με τιμή εκκίνησης τα $299 ($100 λιγότερα από την πρώτη γενιά).

Το νέο Oculus Quest 2 έρχεται με νέο σχεδιασμό, τον κορυφαίο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon XR2 για συσκευές VR με ενισχυμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, 6GB μνήμη RAM, 64GB ή 256GB αποθηκευτικό χώρο και οθόνη με ανάλυση 1832 x 1920 για κάθε μάτι, η οποία μεταφράζεται σε 50% περισσότερα pixels σε σύγκριση με την πρώτη γενιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οθόνη υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 90Hz, ωστόσο, αυτή η δυνατότητα προσφέρεται μόνο στα Home Environment, Explore, Store, Browser και Oculus TV για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα Experimental Features. Μελλοντικά θα ανοίξει για όλους τους developers και μέχρι τότε ο ρυθμός θα είναι στα 72Hz.

Σε ό,τι αφορά τα χειριστήρια, τα νέα Touch controllers έχουν πιο εργονομικό σχεδιασμό, έχει βελτιωθεί σημαντικά το tracking των κινήσεων για τη “μεταγραφή” τους στο εικονικό περιβάλλον και η αυτονομία τους είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την πρώτη γενιά.

Το Oculus Quest 2 υποστηρίζει όλα τα παιχνίδια της πλατφόρμας και σύντομα θα προστεθούν αρκετοί νέοι τίτλοι όπως τα Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Myst, Jurassic World Aftermath, Warhammer 40,000 Battle Sister, Pistol Whip: 2089, The Climb 2 και Rez Infinite. Επίσης, είναι συμβατό με το Oculus Link για να παίζεις PC VR games όπως τα Asgard’s Wrath, Stormland, Lone Echo, Lone Echo II και Medal of Honor: Above and Beyond.

Να σημειωθεί ότι με την έλευση του Oculus Quest 2 στην αγορά, σταδιακά θα καταργηθεί το πρώτης γενιάς Oculus Quest και το Oculus Rift, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει η υποστήριξη των τελευταίων από την εταιρεία.

[embedded content]

