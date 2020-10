Obi-Wan Kenobi: Τα γυρίσματα της σειράς ξεκινούν τον Μάρτιο του 2021

Από τον Αύγουστο του 2019 και την εκδήλωση D23 της Disney έχουν γίνει γνωστά τα σχέδια της εταιρείας για τη δημιουργία μιας σειράς που θα αφορά τον Obi-Wan Kenobi, τον Jedi master και μέντορα του Luke Skywalker από το επός του Star Wars.

Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε καμία άλλη σημαντική ενημέρωση για την πρόοδο του project, παρόλα αυτά, ο Ewan McGregor προχώρησε σε αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στην εκπομπή The Graham Norton Show. Ο ηθοποιός θα επιστρέψει στον ρόλο που ενσάρκωσε στη δεύτερη τριλογία Star Wars στις αρχές του 2000, αλλά αυτή τη φορά θα τον δούμε σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία περίπου 8 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας Star Wars: Revenge of the Sith και 11 χρόνια πριν από αυτά του Star Wars: A New Hope.

Όπως ανέφερε ο Ewan McGregor, τα γυρίσματα της σειράς για τον Obi-Wan Kenobi θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του 2021 και θα είναι μια limited series 6 επεισοδίων. Η ιστορία θα αφορά αρκετά τον ήρωα του και θα προσπαθήσει να μπει στα «παπούτσια» του Sir Alec Guinness, ο οποίος είχε τον ρόλο του Obi-Wan στο πρώτο Star Wars που προβλήθηκε το 1977.

Ας ελπίσουμε μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα να έχει ανοίξει το Disney+ και στην Ελλάδα.

[via]