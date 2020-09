Ο Βέλγος με τα… πολλά πρόσωπα στην Τεχνόπολη

Εχει χαρακτηριστεί μινιμαλιστής, αβάν-γκαρντ, κλασικός, και όλα είναι σωστά γιατί η μουσική του έχει πολλές διαφορετικές πτυχές και ο ίδιος, εδώ και 40 χρόνια, εξελίσσεται διαρκώς, εξερευνώντας όλο και περισσότερα πεδία.

Ολα αυτά τα χρόνια, ο Βέλγος συνθέτης Βιμ Μέρτενς (γενν. 1953) έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Ελλάδα, συντηρεί με συνέπεια τη σχέση του με το ελληνικό κοινό, οπότε ήταν μάλλον αναμενόμενο να συμπεριλάβει και την Αθήνα στην περιοδεία με τίτλο «Inescapable Tour» για τα σαραντάχρονα της πορείας του στη μουσική.

Κι έτσι, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στην Τεχνόπολη για μια συναυλία με περιορισμένο αριθμό καθιστών θεατών λόγω του αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού.

Για να γιορτάσει τη 40ή καλλιτεχνική του επέτειο, ο Μέρτενς έχει ετοιμάσει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που καλύπτει όλους τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της διαδρομής από το 1980 έως σήμερα με μια επιλογή γνωστών συνθέσεών του και, παράλληλα, κομμάτια από το νέο του άλμπουμ «The Gaze of the West» που κυκλοφόρησε μέσα στο 2020.

Ο Βιμ Μέρτενς, αναγνωρισμένος συνθέτης, συγγραφέας και ερμηνευτής, άρχισε να δημιουργεί μουσική το 1980, αφού πρώτα εργάστηκε ως μουσικολόγος και ραδιoφωνικός παραγωγός. Η πρώτη του κυκλοφορία, «For Amusement Only», είναι μια ηχογράφηση ηλεκτρονικής μουσικής για την οποία χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο ήχος των μηχανών φλίπερ. Ακολούθησαν τα έργα «At Home-Not at Home» (1981), «Vergessen» (1982), «Struggle for Pleasure» (1983) και το άλμπουμ «Maximizing the Audience» το 1984. Πλέον, ο μουσικός κατάλογος του Mertens μετράει περισσότερες από 70 κυκλοφορίες.

Τα τελευταία 40 χρόνια, έχει αναπτύξει την προσωπική του μουσική «γλώσσα», χρησιμοποιεί ένα κανονιστικό λεξιλόγιο, συνθέτει για διάφορα οργανικά σύνολα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί φωνητικές συνθέσεις και κομμάτια για συμφωνικές ορχήστρες.