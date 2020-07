Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Καλάθη: «Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί»

Μετά από οκτώ χρόνια και δύο θητείες (2009-12, 2015-20) στον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» αποχαιρέτησαν δημόσια τον τέως αρχηγό τους, Νικ Καλάθη.

Ο 31χρονος πόιντ γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, όπου θα ξανασυναντηθεί με τον πρώην συμπαίκτη του στο «τριφύλλι» Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος ανέλαβε από χθες την τεχνική ηγεσία των Καταλανών.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter έγραψε για τον διεθνή πόιντ γκαρντ: «Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί! Για πάντα στις καρδιές μας!».

Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί!💚​

Για πάντα στις καρδιές μας! 🙏☘​

​

Thank you @Nick_Calathes15! It’s been 8 wonderful years together!💚​

Forever in our hearts! 🙏☘​

​#paobc #panathinaikos #WeTheGreens #thankyou pic.twitter.com/0eAMEnN7qa

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 3, 2020