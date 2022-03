Ο Νίκος Χριστοδουλάκης επικεφαλής του In social

Ο πρώην Υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης τίθεται επικεφαλής του Ινστιτούτου για την Σοσιαλδημοκρατία, In Social.

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υπήρξε καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, επισκέπτης-Καθηγητής στο LSE (2018-2019) και μέλος του Ερευνητικού Συμβουλίου στο Hellenic Observatory.

Την περίοδο 1993-2004 διατέλεσε Γεν. Γραμματέας Έρευνας, Υφυπουργός Οικονομικών, Υπουργός Ανάπτυξης και Υπουργός Οικονομικών.

Επί ελληνικής προεδρίας την περίοδο 2002-2003 ήταν Πρόεδρος του Eurogroup και του Ecofin.

Το 2015 ορίστηκε υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομίας, Μεταφορών & Ναυτιλίας.

Στο εξωτερικό έχουν πρόσφατα εκδοθεί τα εξής βιβλία του:

How Crises Shaped Economic Ideas and Policies, (Springer, 2014),

Greek Endgame (Rowman & Littlewoods, 2015),

An Economic Analysis of Conflicts (Springer, 2016).

Αναμένεται η έκδοση της μελέτης The Treaty of Maastricht: The Fortress That Wasn’t, από τον οίκο Palgrave MacMillan (2022).

