Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ φεύγει από τη Βενεζουέλα με έξι Αμερικανούς

Ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρένελ, δήλωσε την Παρασκευή ότι επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες με έξι Αμερικανούς πολίτες, μετά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν δηλώσει νωρίτερα την Παρασκευή ότι ένας από τους κύριους στόχους του Γκρένελ για την επίσκεψη ήταν να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Αμερικανών που κρατούνται στη χώρα.

Ο Γκρένελ δεν κατονόμασε τους έξι άνδρες, που φαίνονται μαζί του σε ένα αεροπλάνο σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε στο διαδίκτυο. Ήταν ντυμένοι με γαλάζια ρούχα που χρησιμοποιούνταν από το σύστημα φυλακών της Βενεζουέλας.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025