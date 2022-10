Ντουμπάι: Σχεδιάζεται ουρανοξύστης που θα «τυλίγει» το Burj Khalifa

Ο διάσημος ορίζοντας του Ντουμπάι θα άλλαζε για πάντα εάν γίνει πραγματικότητα μία φουτουριστική, αρχιτεκτονική πρόταση από την πειραματική αρχιτεκτονική εταιρεία ZNera Space.

Η εταιρία έχει σχεδιάσει και έχει προτείνει στις αρχές ένα «διαστημικό» κτίριο, έναν κυκλικό ουρονοξύστη που θα «τυλίγει» το εμβληματικο Burj Khalifa, το υψηλότερο κτίριο του πλανήτη.

