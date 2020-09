Nintendo 3DS: Τέλος εποχής για τη φορητή παιχνιδοκονσόλα

Τέλος εποχής για μία από τις πιο επιτυχημένες παιχνιδοκονσόλες της Nintendo, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την οριστική διακοπή της παραγωγής του Nintendo 3DS, αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει κανονικά τους 1000+ τίτλους μέσα από το Nintendo eShop και το Nintendo.com.

Το Nintendo 3DS έκλεισε έναν κύκλο ζωής με διάρκεια σχεδόν 10 ετών, καθώς ξεκίνησε να πωλείται τον Φεβρουάριο του 2011, ενώ ακολούθησαν και οι εκδόσεις Nintendo 3DS XL, 2DS και 2DS XL ως συνέχεια του. Συνολικά από το 2004, όταν και κυκλοφόρησε το πρώτο Nintendo DS, η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις 154 εκατ. τεμαχίων έως το 2013, ενώ αποκλειστικά και μόνο το 3DS πούλησε 75.7 εκατ. τεμάχια και 383.1 εκατ. παιχνίδια.

Για όσους δεν θυμούνται, το Nintendo 3DS είχε ξεχωρίσει για την glasses-free 3D οθόνη του, η οποία ήταν μεν το αρχικό selling point, αλλά στην πορεία οι δημιουργοί παιχνιδιών δεν έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία σε αυτήν την πτυχή και στάθηκαν περισσότερο στην εμπειρία gaming σε μια φορητή παιχνιδοκονσόλα.

Το κορυφαίο σε πωλήσεις παιχνίδι του Nintendo 3DS ήταν το Mario Kart 7 (2017) και ακολούθησαν τα Pokémon X and Y, Sun and Moon, Omega Ruby and Alpha Sapphire, ενώ το κορυφαίο third-party game ήταν το Monster Hunter Generations της Capcom.