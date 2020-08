Netflix: Προσφέρει δωρεάν παρακολούθηση δικών του παραγωγών χωρίς συνδρομή

Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα λογαριασμό στο Netflix και (μάλλον απίθανο) δεν έχετε παρακολουθήσει original παραγωγές της εταιρείας, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να πάρετε μια γεύση από το περιεχόμενο της πλατφόρμας, καθώς άνοιξε στην επίσημη ιστοσελίδα μια ενότητα “Watch Free” που περιλαμβάνει ορισμένες από τις κορυφαίες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές δωρεάν για όλους χωρίς καμία απολύτως δέσμευση.

Στη λίστα των δωρεάν προγραμμάτων υπάρχουν τα Stranger Things, Elite, Bird Box, When They See Us, Love is Blind, Our Planet, The Two Popes, Grace and Frankie, The Boss Baby: Back in Business και Murder Mystery. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αρκετά δυνατό promo για να προσελκύσουν νέους συνδρομητές στην υπηρεσία.

Η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης προσφέρεται μέσα από web browser σε Windows, macOS και Android, όχι όμως για την πλατφόρμα iOS.

Update: Το “τυράκι” βρίσκεται τελικά στις σειρές, καθώς είναι δωρεάν μόνο το πρώτο επεισόδιο.

