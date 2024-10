Νέο βίντεο του στρατού από τις τελευταίες στιγμές του Γιαχία Σινουάρ

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, στο υλικό που δημοσιεύθηκε, ένας στρατιώτες ακούγεται να λέει ότι «βρίσκεται ένας τρομοκράτης στον πρώτο όροφο, τυλιγμένος με κουβέρτα».

Κατά την ίδια πηγή, στο βίντεο που δημοσίευσε ο στρατός, ακούγεται ένας στρατιώτης να φωνάζει πως «υπάρχει μια χειροβομβίδα» ενώ ακολούθως ακούγονται πυροβολισμοί και κάποιος λέει: «Εξολοθρεύθηκε».

The IDF revealed new footage from Sinwar’s elimination. pic.twitter.com/H2SLR3Dnku

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 28, 2024