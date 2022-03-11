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Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάγιεφ
ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάγιεφ



Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάγιεφ 1

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί σημειώνονται αυτή την ώρα στο Νικολάεφ σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Όπως αναφέρει ο περιφερειακός κυβερνήτης στην ανάρτησή του, κατοικίες έχουν πιάσει φωτιά, καθώς και ένα σουπερμάρκετ. «Αυτό που λένε οι Ρώσοι στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ» σχολίασε δηκτικά. 

Πηγή: skai.gr

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