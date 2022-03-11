Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάγιεφ

Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί σημειώνονται αυτή την ώρα στο Νικολάεφ σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Όπως αναφέρει ο περιφερειακός κυβερνήτης στην ανάρτησή του, κατοικίες έχουν πιάσει φωτιά, καθώς και ένα σουπερμάρκετ. «Αυτό που λένε οι Ρώσοι στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ» σχολίασε δηκτικά.
❗️#Миколаїв сильно, як ніколи, обстрілюють ракетами РСЗВ. Знову горять житлові будинки, є інформація про влучення в один із супермаркетів. Коротше, горить усе, що орки називають «військовою інфраструктурою НАТО».
— Dennis Kiyanchenko🇺🇦 (@kiancenko) March 11, 2022
Из-за попадания в жилой сектор начался пожар в одном из районов #Николаева.#Миколаїв pic.twitter.com/c7UOvN05X8
— Украина Новости / Ukraine War (@ukrainenewstop) March 11, 2022
Вот так «прилетает» в один из районов города #Николаев. Где находятся жилые дома.#Миколаїв pic.twitter.com/VlUakaprzo
— Украина Новости / Ukraine War (@ukrainenewstop) March 11, 2022
Πηγή: skai.gr
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