Need for Speed: Payback και Vampyr δωρεάν τον Οκτώβριο στο PS Plus

Μπήκε ο Οκτώβριος και ήρθε η ώρα να δούμε τα δωρεάν παιχνίδια που προσφέρει η Sony σε όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus. Αυτόν τον μήνα, τον τελευταίο πριν το λανσάρισμα του PlayStation 5, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε εντελώς δωρεάν τα Need for Speed: Payback και Vampyr, τα οποία θα είναι διαθέσιμα από τις 6 Οκτωβρίου 2020.

Το Need for Speed: Payback είναι ένα open world racing game που κυκλοφόρησε το 2017 και συμπεριλαμβάνει ορισμένες καινοτομίες σε σύγκριση με τα προηγούμενα της δημοφιλούς σειράς, όπως το offline mode και τον κύκλο ημέρας – νύκτας.

[embedded content]

Το Vampyr είναι ένα πολύ ενδιαφέρον horror RPG από τη Dontnod Entertainment, την οποία γνωρίζουμε κυρίως λόγω των παιχνιδιών Life is Strange. Αναλαμβάνεις τον ρόλο του Dr. Jonathan Reid, έναν γιατρό που ορκίστηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πολίτες του Λονδίνου, αλλά πλέον έχει γίνει βρυκόλακας και βρίσκεται σε ένα ηθικό δίλημμα. Οι αποφάσεις που παίρνεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επηρεάζουν τόσο την υπόθεση, όσο και το gameplay.

Όσοι δεν έχετε αποκτήσει τα δωρεάν παιχνίδια του Σεπτεμβρίου έχετε λίγες ημέρες στη διάθεση σας για τα Street Fighter V και PUBG.

[embedded content]