Need for Speed Hot Pursuit: Η remastered έκδοση έρχεται στις 6 Νοεμβρίου 2020

Πέρασαν 10 χρόνια από την κυκλοφορία του Need for Speed Hot Pursuit και η EA αποφάσισε να το επανακυκλοφορήσει σε remastered έκδοση για τα Windows PC, Xbox ON, PS4 και Nintendo Switch τον προσεχή Νοέμβριο.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο περιλαμβάνει single-player campaign όπου μπορείς να παίξεις είτε σαν οδηγός αγώνων είτε σαν αστυνομικός με πλήρη καριέρα και για τις δύο κατευθύνσεις. Υπάρχει διαθέσιμη πληθώρα από supercars και δυνατότητα χρήσης powerups που σε βοηθούν στους δρόμους της Seacrest County.

Η remastered έκδοση του Need for Speed Hot Pursuit έρχεται με πολύ βελτιωμένα γραφικά (4K σε PC, PS4 Pro και Xbox One X) σε όλο το φάσμα του παιχνιδιού, από τους χαρακτήρες και τις πίστες μέχρι τα αυτοκίνητα, περισσότερα διαθέσιμα επιτεύγματα, νέο photo mode και περιλαμβάνει όλα τα DLCs (6 επιπλέον ώρες gameplay και πολλά challenges). Να σημειωθεί ότι υποστηρίζει και cross-play μεταξύ των διαφορετικών διαθέσιμων πλατφορμών.

[embedded content]