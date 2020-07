Νέα τουρκική Navtex για ασκήσεις νότια του Καστελλόριζου

Με την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή να παραμένει τεταμένη με τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ναυτικών δυνάμεων η Τουρκία προχώρησε σε μια νέα δέσμευση περιοχής νότια του Καστελλόριζου για την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων και πιο συγκεκριμένα σε δοκιμή πυραύλων, όπως ανακοινώθηκε.

Η περιοχή σύμφωνα με την τουρκική Navtex δεσμεύεται από τις 06:00 το πρωί της 18ης Αυγούστου μέχρι τις 15:00. Το διάστημα αυτό όπως αναφέρεται στην Navtex οι Τούρκοι προτίθενται να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές ρίψεις πυραύλων. Η περιοχή που δεσμεύθηκε είναι σε κοντινό σημείο από την περιοχή που η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει παράνομες έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η νέα Navtex

TURNHOS N/W : 0982/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-07-2020 15:13)

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N – 030 00.00 E

35 37.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.