Μόσχα για τη διάσκεψη της Ελβετίας: Συζήτησαν φόρμουλα για τη συνέχιση του Πολέμου

Σκληρή ήταν η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στο κοινό ανακοινωθέν της διάσκεψης για την Ειρήνη στην Ελβετία, με τον Ρώσο επικεφαλής της επιτροπής ασφαλείας της ρωσικής Δούμας Βασίλι Πισκάρεφ να αναφέρει ότι συζητήθηκε «φόρμουλα για τη συνέχιση του Πολέμου», αποκαλύπτοντας τις ρωσικές προθέσεις.

Η διάσκεψη στην Ελβετία για την ειρήνη στην Ουκρανία ολοκληρώθηκε νωρίς, κάτω από «ναζιστικά συνθήματα» κατά τη λήψη μιας ομαδικής φωτογράφησης, δήλωσε ο Βασίλι Πισκάρεφ.

«Η διάσκεψη για τη ‘’φόρμουλα ειρήνης’’ στην Ελβετία, στην πραγματικότητα, τελείωσε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, εν μέσω ναζιστικών συνθημάτων ενώ φωτογραφίζονταν (οι ηγέτες)», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ο Ρώσος βουλευτής.

Αναλυτικά τι αναφέρει το ανακοινωθέν της Διάσκεψης

Σύμφωνα με τον Πισκάρεφ, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση «αρνήθηκαν εξαρχής να συζητήσουν την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ακυρώνοντας εντελώς το δηλωμένο νόημα της παραμονής τους στην Ελβετία».

«Ωστόσο, η τελεσιγραφική φύση του ανακοινωθέντος, η οποία επίσης δεν υπογράφηκε από όλους τους συμμετέχοντες, μιλάει από μόνη της – αυτή δεν είναι μια ‘’φόρμουλα ειρήνης’’, αλλά μια φόρμουλα για τη συνέχιση του πολέμου. Γι’ αυτό ακριβώς οι κυνικά χαμογελαστοί κύριοι συγκεντρώθηκαν στους πρόποδες των Άλπεων» υποστήριξε ο Ρώσος βουλευτής.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι ορισμένοι αρχηγοί αντιπροσωπειών στη σύσκεψη κορυφής της ειρήνης για την Ουκρανία, ενώ έβγαζαν φωτογραφίες, φώναξαν ένα σύνθημα που εξυμνούσε την Ουκρανία, το οποίο το ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προσθέσει στη λίστα «των ναζιστικών συνθημάτων» τον Ιανουάριο του 2024. Πρόκειται για αναφορές χρησιμοποιούνταν συχνά από τους υποστηρικτές του Στεπάν Μπαντέρα (οι Ουκρανοί τον θεωρούν πατριώτη οι Ρώσοι ναζιστή) κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και σύμφωνα με το Κρεμλίνο ειπώθηκαν από τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Ρωσικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου στην Ελβετία υποστηρίχθηκε από 80 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Σερβία. 11 κράτη δεν το υπέγραψαν, μεταξύ των οποίων η Αρμενία, η Βραζιλία, η Σλοβακία, η Σαουδική Αραβία, η Ταϊλάνδη, το Μεξικό, η Ινδία και η Νότια Αφρική. Στη σύνοδο δεν μετέσχε η Κίνα.

Στην ολομέλεια της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ουκρανία, τοποθετήθηκε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον των παγκόσμιων ηγετών και αξιωματούχων που λαμβάνουν μέρος.

«Είμαστε όλοι εδώ για να καταδείξουμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και να διατρανώσουμε τη σημασία της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Να θυμίσουμε σε όλους ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο, ότι οι χώρες και οι λαοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους και να καθορίζουν το μέλλον τους.

