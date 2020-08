Mohegan Gaming & Entertainment: Νέοι CMO και Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), εταιρεία ανάπτυξης εκπληκτικών θερέτρων ολοκληρωμένης ψυχαγωγίας (IER) ανά τον κόσμο, ανακοίνωσε thn Tρίτη δύο νέους διορισμούς στην ηγετική της ομάδα.

Με άμεση ισχύ, ο David Martinelli θα αναλάβει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή Μάρκετινγκ (CMO) και η Judy Newman-Locke έχει διοριστεί Αντιπρόεδρος της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την MGE. Τόσο ο Dave όσο και η Judy φέρνουν εκτεταμένη γνώση και εμπειρογνωμοσύνη στους νέους τους ρόλους και θα βοηθήσουν την MGE να διανύσει αυτήν την περίοδο στρατηγικής επέκτασης και ανάπτυξης.

«Θα χρειαστεί μια ισχυρή και αποτελεσματική ηγετική ομάδα για να καθοδηγήσει τον οργανισμό μας μέσα σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης και καινοτομίας. Συνεπώς, είμαι πολύ χαρούμενος που ο Dave και η Judy προσχωρούν στην ομάδα μας για την περαιτέρω υποστήριξη των προσπαθειών μας σε όλες τις ΗΠΑ και στο εξωτερικό,” δήλωσε ο Mario Kontomerkos, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) και Πρόεδρος της Mohegan Gaming & Entertainment.

Ποιος είναι ο David Martinelli.

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας στην ναυαρχίδα των ιδιοκτησιών της MGE, το Mohegan Sun Connecticut, και υπηρετώντας ως Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ της ιδιοκτησίας, ο David Martinelli έχει προαχθεί σε Γενικό Διευθυντή Μάρκετινγκ για την εμπορική επωνυμία της MGE. Ο Dave ξεκίνησε την καριέρα του στην Mohegan το 1999 και γρήγορα προήχθη σε Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού & Ανάλυσης. Συνεργάστηκε στενά με την ομάδα WNBA Connecticut Sun team και την Mohegan Sun Arena ως Διευθυντής Επιχειρήσεων πριν να αναδειχθεί Αντιπρόεδρος στη Διαχείριση των Σχέσεων με τους Πελατών και τελικά Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ. Ο Dave αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Brown University με πτυχία στα Οικονομικά. Είναι παντρεμένος με την Kerry Martinelli. Έχουν δύο γιους, τον David και τον Danny και κατοικούν στο North Kingstown, στο Ροντ Άιλαντ.

Ο Dave θα επιβλέπει μια διαφορετική ομάδα μάρκετινγκ που θα είναι σε θέση να εισαγάγει την εμπορική επωνυμία μάρκετινγκ και διασκέδασης της Mohegan σε εμβληματικές νέες αγορές, όπως το Λας Βέγκας και το Ίντσεον στην Νότια Κορέα και να ενδυναμώσει την αναγνωρισιμότητα της εμπορικής επωνυμίας MGE σε υφιστάμενες τοποθεσίες.

Judy Newman – Locke , Αντιπρόεδρος της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Judy Newman-Locke, προσφάτως διορισθείσα Αντιπρόεδρος, στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για την MGE, προσχώρησε στην εμπορική επωνυμία διεθνούς κλάσης ψυχαγωγίας μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση παγκοσμίου και εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού. Ως πρώην Ανώτερος Διευθυντής του Διεθνούς Ανθρώπινου Δυναμικού στην The Leading Hotels of the World, Ltd. (LHW) και Υπεύθυνη και Ιδιοκτήτρια της Grey Heron Partners, η Judy είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της διεθνούς διαχείρισης απρόσκοπτα για να βοηθήσει στο να τεθεί η MGE ως χωρίς αποκλεισμούς, πρωτοπόρος οργανισμός τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Στον νέο της ρόλο, η Judy θα παρέχει στρατηγική ηγεσία στην ανάπτυξη και εφαρμογή παγκόσμιων ολοκληρωμένων πρακτικών, συστημάτων και προγραμμάτων όπως αποζημίωση, παροχές, διαχείριση επιδόσεων, πληροφοριακό σύστημα ανθρώπινου δυναμικού (HRIS), και ανάλυση ταλέντων των ηγετών/υπαλλήλων. Θα συνεργάζεται στενά με επικεφαλής τμημάτων από όλη την επιχείρηση ώστε να δημιουργήσει ένα ισχυρό θεμέλιο που υποστηρίζει την οργανωτική ευθυγράμμιση, την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.

Πηγή: ΑΜΠΕ