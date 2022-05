Μητσοτάκης στο MSNBC: Υποστηρίζουμε την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Αναφορά στις αντιρρήσεις της Άγκυρας στην ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνέντευξής του στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC και στην εκπομπή «Morning Joe».

«Θα πρέπει να απευθύνετε ερώτηση στην Τουρκία, η Ελλάδα υποστηρίζει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι η ώρα για παζάρια για άλλα θέματα που μπορεί να θέλει κανείς να επιτύχει, περιμένω να λυθεί το ζήτημα» είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε για τις «επιφυλάξεις» της Τουρκίας, έγραψε στο Twitter η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Κατερίνα Σώκου.

You should direct question to Turkey, Greece supports Sweden & Finland joining NATO. “This is not the time to bargain for other issues one may want to achieve, I expect the issue to be resolved” says Greek PM @kmitsotakis when asked about Turkey’s “reservations” on @Morning_Joe https://t.co/wXhnA25x8Q

